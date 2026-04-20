BBC: V USA bují znepokojivý trend. Obchodníci sázejí miliony pár minut před zásadním oznámením Trumpa

Během druhého funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa se na finančních trzích objevuje znepokojivý vzorec. Obchodníci v řadě případů sázejí miliony dolarů jen několik minut či hodin předtím, než prezident zveřejní zásadní oznámení, což vede k vážným úvahám o ilegálním využívání neveřejných informací.
Analýzy objemů obchodování na různých trzích podle BBC ukazují na pravidelné výkyvy předcházející Trumpovým příspěvkům na sociálních sítích či mediálním výstupům. Zatímco někteří analytici v tomto chování vidí jasné známky takzvaného insider tradingu, jiní argumentují, že se část investorů pouze naučila efektivněji předvídat prezidentovy kroky.
Příkladem jsou obchody s ropou, které reagovaly na prezidentova vyjádření ohledně konfliktu s Íránem. Dne 9. března 2026, devět dní po začátku války, Trump v rozhovoru pro CBS prohlásil, že konflikt je prakticky u konce. Ačkoliv cena ropy v reakci na toto prohlášení klesla o 25 procent, masivní nárůst sázek na tento pokles byl zaznamenán již 47 minut předtím, než se zpráva dostala na veřejnost.
Podobný scénář se odehrál 23. března 2026. Krátce poté, co Trump na síti Truth Social oznámil produktivní rozhovory s Teheránem o urovnání nepřátelství, akcie vzrostly a cena ropy prudce klesla. I v tomto případě byla neobvykle vysoká aktivita obchodníků zaznamenána již 14 minut před prezidentovým příspěvkem.
Pozornost budí také události z 9. dubna 2025, kdy prezident oznámil devadesátidenní pauzu v celních tarifech pro většinu zemí kromě Číny. Index S&P 500 v reakci na to zaznamenal jeden z největších denních nárůstů od druhé světové války, přičemž těsně před oznámením došlo k masivnímu nárůstu sázek na růst trhu.
Počet kontraktů tehdy vzrostl z běžných stovek na více než deset tisíc za minutu. Skupina demokratických senátorů tehdy vyzvala Komisi pro cenné papíry k vyšetření, zda tato oznámení neobohatila osoby napojené na administrativu, ale úřad se k záležitosti odmítl vyjádřit.
V poslední době se navíc do popředí zájmu dostaly predikční platformy založené na blockchainu, jako jsou Polymarket nebo Kalshi, kde Donald Trump Jr. působí jako poradce či investor. Koncem roku 2025 jeden uživatel s účtem Burdensome-Mix vsadil přes 32 tisíc dolarů na to, že venezuelský prezident Nicolás Maduro bude do konce ledna mimo úřad.
Po jeho zadržení speciálními jednotkami vyhrál tento účet 436 tisíc dolarů. Podobně se v únoru 2026 objevilo šest účtů, které vsadily na americký útok proti Íránu a po jeho potvrzení si rozdělily 1,2 milionu dolarů. Jedna z těchto adres následně úspěšně vsadila i na příměří vyhlášené v dubnu.
Ačkoliv provozovatelé těchto platforem uvádějí, že se snaží zavádět přísnější pravidla proti zneužívání informací, a Bílý dům vydal interní varování pro zaměstnance, dokazování insider tradingu zůstává nesmírně složité. Zákony platné od roku 2012, které se vztahují i na vládní úředníky, nebyly dosud v žádném případě úspěšně využity k trestnímu stíhání.
Jak upozorňují právní experti, finanční autority se do vyšetřování pouštějí jen zřídka, pokud nemohou s jistotou určit zdroj úniku informací. I když obchody jasně naznačují, že někdo měl o prezidentových záměrech dopředu vědět, reálná hrozba postihu zůstává velmi nízká.
Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly

Írán dostává svým slovům a kontroluje v situaci v Hormuzském průlivu. Dva ropné tankery dnes vojáci nechali obrátit, většina lidí se stáhla do bezpečí k pobřeží. Teherán opětovně uzavřel průliv kvůli pokračující americké námořní blokádě.
