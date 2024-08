Bělorusko začalo přesouvat tanky k hranici s Ukrajinou

Část Prahy zvaná Barrandov je dnes známá především pro své filmové ateliéry, pojmenování ovšem dostala po významném vědci původem z Francie, který právě na těchto místech trávil spoustu času. Nevěnoval se tu však filmování, ale paleontologii. Jak se Joachim Barrande, od jehož narození právě uplynulo 225 let, dostal z Francie do Prahy a o co se u nás zasloužil? Proč se právě po něm nazývá část Prahy?