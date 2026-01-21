Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům

Americký ministr financí Scott Bessent, který již dorazil do švýcarského Davosu, vyslal evropským lídrům jasný vzkaz: mají se „posadit a počkat“, až prezident Donald Trump dorazí a osobně předloží své argumenty. Bessent se tak pokusil uklidnit rozjitřenou atmosféru před očekávaným příletem šéfa Bílého domu, jehož cesta se kvůli technické závadě na letadle Air Force One zpozdila přibližně o tři hodiny.
Ministr financí se během diskusí na Světovém ekonomickém fóru vyjádřil také k otázce Grónska. Uvedl, že Spojené státy žádají své spojence o pochopení, že tento strategický ostrov „musí být součástí USA“. Zároveň varoval Švýcarsko před přílišným sbližováním s Evropskou unií v době rostoucího napětí mezi Washingtonem a Bruselem. Podle Bessenta by bylo velkým zklamáním, kdyby se Švýcarsko rozhodlo naskočit na „unijní vlnu“.
Reakce z evropské strany jsou však nekompromisní. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Davosu prohlásila, že mezinárodní řád prochází permanentní seizmickou změnou a svět se začíná řídit „hrubou silou“. Zdůraznila, že pro Evropu je nyní nezbytné urychlit úsilí o nezávislost a získat nové mocenské páky.
Von der Leyenová označila Trumpovy pohrůžky novými cly na evropské zboží kvůli odporu k anexi Grónska za „prostě špatné“. Ačkoliv Evropa podle ní dává přednost dialogu, je plně připravena jednat s jednotou a odhodláním. Evropští lídři se mají sejít již tento čtvrtek, aby projednali společnou a koordinovanou reakci na americké ultimátum.
Ve Spojeném království mezitím vláda Keira Starmera sází na opatrnější strategii. Ministr energetiky Ed Miliband potvrdil, že britský premiér se do Davosu nechystá, ale s Trumpem hodlá komunikovat „vlastní cestou“. Miliband obhajoval Starmerův klidný přístup a snahu hledat s americkým prezidentem společnou řeč, což podle něj již dříve vedlo k uzavření první obchodní dohody.
Britská vláda se snaží situaci kolem Grónska deeskalovat a zaměřuje se spíše na spolupráci v oblasti bezpečnosti v Arktidě než na obchodní války. Miliband zdůraznil, že reciproční cla nejsou racionální cestou vpřed. Londýn se tak pokouší balancovat mezi ochranou územní celistvosti Grónska a udržením úzkých osobních vazeb s novou americkou administrativou.
Bessentova výzva k trpělivosti však v Davosu naráží na realitu hluboké diplomatické propasti. Zatímco americká strana očekává, že spojenci prostě přijmou novou realitu amerických zájmů, Evropa pod vedením von der Leyenové dává jasně najevo, že se nenechá ekonomicky vydírat.
V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom
Světové ekonomické fórum začalo. Von der Leyenová v úvodním projevu nešetřila Trumpa
