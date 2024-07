Biden představil Zelenského jako prezidenta Putina

Zaměnil totiž dva lídry, kteří jsou z různých důvodů pro summit extrémně důležití. Stalo se tak ve chvíli, kdy hovořil o ukrajinském prezidentovi Volodymyrovi Zelenském. „A nyní chci předat slovo ukrajinskému prezidentovi, který má stejně tolik odvahy jako odhodlání, dámy a pánové, prezidentu Putinovi,“ řekl.

Biden zaměnil ukrajinského prezidenta za toho ruského Vladimira Putina. „Chystá se porazit prezidenta Putina, prezidenta Zelenského. Jsem tak zaměřen na to, abych porazil Putina,“ opravoval se americký prezident.

Na sociální síti X se prakticky okamžitě vyrojila řada videí ze záznamu, na nichž se Zelenskyj tvářil zpočátku zmateně, následně se ale pousmál.

Zanedlouho se objevily také první sestřihy se zaměřením na reakci ukrajinského prezidenta.

Za amerického prezidenta se podle serveru France24 postavil jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron. „Všichni občas uklouzneme. Stalo se mi to a může se to stát i zítra. Chtěl bych vás požádat o schovívavost,“ řekl.

Během noci na pátek požádali Bidena o ukončení kampaně další čtyři demokraté ze Sněmovny reprezentantů. Jmenovitě jde o Brada Schneidera z Illinois, Grega Stantona z Arizony, Eda Case z Javaje a Hillary Scholtenovou z Michiganu. „V zájmu naší země nastal čas, aby prezident předal pochodeň nové generaci vůdců,“ upozornil Stanton.

Americký list New York Times napsal, že demokraté v Kapitolu „kvůli Bidenovi panikaří, ale nedělají nic“. „Tento týden bude naprosto kritický; myslím, že prezident musí udělat víc,“ uvedl senátor Christopher Murphy z Connecticutu. Psaly o tom EuroZprávy.cz .

Do řad těch, kdo považují Bidenovo odstoupení z kandidatury za nezbytné, se během úterka přidal první demokratický senátor – Michael Bennet z Colorada. Odvolává se zejména na „morální otázku“. „Pro mě to není otázka průzkumů veřejného mínění. Není to otázka politiky. Je to morální otázka týkající se budoucnosti naší země,“ podotkl senátor.

Svůj úmysl setrvat v boji o Bílý dům proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi současný americký prezident oznámil demokratickým kongresmanům v pondělí prostřednictvím dopisu , jak informovala americká stanice CNN. „Chci, abyste věděli, že navzdory všem spekulacím v tisku i jinde jsem pevně odhodlán zůstat v tomto závodě, vést tento závod až do konce a porazit Donalda Trumpa,“ uvedl.