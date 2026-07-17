Bílý dům zveřejnil dokumenty, které měly potvrdit Trumpova slova o Číně. Nepotvrzují vůbec nic

Americký prezident Donald Trump během svého projevu z Bílého domu předestřel pět zásadních bodů, kterými se snažil doložit nefunkčnost celého aparátu. Tvrdil například, že Čína získala osobní údaje o stovkách milionů amerických voličů a že se aktivně snažila poškodit jeho politickou pozici. Dále varoval před zranitelností sčítacích přístrojů a registrací obrovského množství neoprávněných osob či zemřelých. Všechny tyto domnělé podvody pak měla před hlavou státu záměrně tajit samotná zpravodajská komunita.
Bližší pohled na předložená tvrzení však ukazuje, že neexistují žádné reálné důkazy o tom, že by tyto faktory jakkoli ovlivnily konečné výsledky jakýchkoli amerických voleb. Sue Gordonová, která dříve působila ve vedení národních tajných služeb, připomněla, že pokusy cizích států o ovlivňování americké politiky nejsou žádnou novinkou. Trumpův projev označila za velmi nebezpečný, protože podle ní fakticky odvádí práci za nepřátele Spojených států. Ti se totiž nemusí namáhat s přímým zasahováním, pokud sami Američané přestanou věřit své vlastní demokracii.
Podobně kriticky se vyjádřil i Nick Penniman, ředitel nestranické organizace Issue One, která dlouhodobě usiluje o ochranu demokratických institucí. Podle něj byl celý projev protkán starými a mnohokrát vyvrácenými lžemi, jejichž cílem je pouze posílení vlivu nad volebním procesem. Penniman upozornil, že veřejnost by neměla ztrácet ze zřetele skutečný motiv tohoto vystoupení. Celá kampaň podle něj neslouží k řešení historických křivd, ale k přípravě mocenské pozice pro roky 2026 a 2028.
Jako hlavní nástroj k nápravě situace Trump prezentoval schválení legislativního balíčku známého jako SAVE Act. Tento návrh zákona se však již dlouhé měsíce potýká s nedostatkem podpory v Kongresu a jeho prosazení je v dohledné době nepravděpodobné. Zákon by zavedl povinnost prokazovat státní občanství předložením pasu či rodného listu osobně při registraci. Kritici ovšem namítají, že takové opatření nijak neřeší kybernetické hrozby ani zranitelnost softwaru, o kterých prezident tak barvitě mluvil.
Bílý dům během projevu zveřejnil na svých internetových stránkách odtajněné dokumenty, které měly sloužit jako nezvratný důkaz pro prezidentova obvinění. Při podrobnějším zkoumání se však podle webu CBC ukázalo, že tyto materiály Trumpovy dramatické závěry nepotvrzují. Například jeden z interních e-mailů z podzimu roku 2020 hovoří pouze o tom, že Peking podnikl nevýznamné průzkumné kroky k oslabení prezidentova obrazu u veřejnosti. Trump z této formulace vyvodil závěr o masivním a úspěšném útoku na svou osobu.
Představitelé Demokratické strany a občanští aktivisté již delší dobu s obavami sledují snahy současné administrativy převzít kontrolu nad organizací voleb, která tradičně spadá pod jednotlivé unijní státy. Demokratický senátor Chris Coons po skončení projevu uvedl, že prezident nepředložil žádná fakta o tom, že by zahraniční aktéři reálně změnili výsledky hlasování. Na závěr dodal, že prokazatelně se o manipulaci s volbami v roce 2020 pokusil pouze sám Donald Trump.
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Zdroj: Libor Novák