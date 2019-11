Erdogan šije do Macrona: Sám by se měl ujistit, zda není ve stavu mozkové smrti

Emmanuel Macron na začátku listopadu řekl, že se aliance vlivem změny postojů USA a turecké ofenzívy v Sýrii ocitla ve stavu mozkové smrti. USA i Turecko s ním nesouhlasí. Výrok odmítlo také Německo, které ale připustilo, že NATO je třeba reformovat.

Erdogan i Macron se uvidí příští týden na aliančním summitu v Británii. "Obracím se na pana Macrona z Turecka a řeknu to i (na setkání) NATO: Nejdřív byste měl zjistit, zda ve stavu mozkové smrti nejste vy," vzkázal dnes do Elysejského paláce Recep Tayyip Erdogan.

"Nový výstřelek tureckého prezidenta, to není prohlášení, ale urážky. Očekáváme od prezidenta Erdogana objasnění," reagoval zástupce Macronova úřadu.

Turecko podle médií odmítá podpořit alianční plán posil pro Pobaltí a Polsko, dokud mu NATO neposkytne větší podporu v boji proti kurdským milicím YPG na severu Sýrie. Tyto oddíly bojovaly spolu s mezinárodní koalicí vedenou USA proti Islámskému státu a zasloužily se o jeho porážku, pro Turecko jsou to ale teroristé.

Podle Macrona nemůže po své jednostranné operaci v Sýrii Turecko očekávat solidaritu a podporu spojenců. Erdogan se ale domnívá, že tento názor je odrazem "povrchního a nedostatečného pochopení" problému.

"Vysvětlil jsem mu několikrát, jakým hrozbám jsme ze Sýrie vystaveni. Nikdy to nepochopil. Věřte mi, je velmi nezkušený. Neví, co to je bojovat proti terorismu," vzkázal dnes Erdogan Macronovi z Istanbulu. V africkém Mali tento týden zemřelo při operacích proti tamním islamistům 13 francouzských vojáků po srážce vrtulníků.

O Macronovi se už ve čtvrtek vyjádřil kriticky také turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu, když řekl, že "Macronova slova nemají žádný význam", jelikož prezident v Elysejském paláci opakovaně přijímá teroristy.