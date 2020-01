Trump představil plán pro Blízký východ, navrhl vznik samostatné Palestiny

Posléze ovšem doplnil, že hlavní město palestinského státu má být ve východním Jeruzalému, a dodal, že USA tam otevřou velvyslanectví. Podle Trumpa je to poprvé, co Izrael souhlasil se zveřejněním návrhu a mapy pro izraelsko-palestinský mírový plán.

Izrael podle Trumpa dělá kroky, které mají umožnit přistoupení k plánu. Prezident přitom dodal, že Palestinci si zaslouží lepší život. Zároveň řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu mu sdělil, že řešení musí být výsledkem přímých rozhovorů. Plán čítající 80 stran Trump označil za dosud "nejpodrobnější".

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL