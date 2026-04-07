Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Libor Novák

7. dubna 2026 14:43

Prezident Trump

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

Prezident ve svém příspěvku uvedl, že si zánik této civilizace nepřeje, ale považuje jej za pravděpodobný scénář. Zároveň však nečekaně zmínil možnost „úplné a totální změny režimu“, po které by k moci měly nastoupit rozumnější a méně radikalizované elity. Podle Trumpa by se tak mohlo zrodit něco „revolučně úžasného“, co by ukončilo 47 let trvající éru vydírání a korupce, kterou připisuje současnému íránskému vedení.

Situace v terénu potvrzuje, že hrozby nejsou pouze slovní. Americké síly v noci provedly rozsáhlé údery na vojenské cíle na ostrově Charg. Podle oficiálních zpráv z Bílého domu se útoky tentokrát vyhnuly ropným terminálům a soustředily se výhradně na vojenskou infrastrukturu. Zasaženy byly sklady námořních min, bunkry s raketami a další strategická stanoviště íránského námořnictva.

Nejde o první útok na tento ostrov; americké velení CENTCOM útočilo v této lokalitě již v polovině března, kdy zlikvidovalo desítky cílů. Současná vlna náletů je však vnímána jako přímá předehra k vypršení úterního ultimáta, které Trump stanovil na osmou hodinu večer východoamerického času. Prezident již dříve varoval, že cílem se mohou stát i íránské elektrárny a další civilní objekty.

Do operací se masivně zapojil také Izrael. Podle dostupných informací se izraelské letectvo zaměřuje na systematickou likvidaci íránské dopravní sítě. Cílem jsou železnice, mosty a hlavní dálniční tahy po celé zemi. Izraelské zdroje uvádějí, že tyto cesty slouží k přesunům kamionů s municí, raketami a odpalovacími zařízeními, které představují bezprostřední hrozbu.

Izraelské obranné síly (IDF) vydaly v úterý neobvyklé varování určené přímo íránským občanům. Vyzvaly je, aby se po dobu dvanácti hodin zcela vyhnuli cestování vlakem a nezdržovali se v blízkosti železničních tratí. Krátce poté začaly přicházet zprávy o explozích na několika železničních linkách napříč celým Íránem, což potvrzuje koordinovaný postup spojenců.

Íránská státní média již hlásí první oběti a rozsáhlé škody. V městě Kášán zahynuli dva lidé po útoku na železniční most a íránský Červený půlměsíc zveřejnil záběry ošetřování zraněných po náletu v Karadži. Útoky zasáhly také klíčové dálniční úseky, například frekventovanou trasu mezi Tabrízem a Teheránem, která musela být kvůli dopadům projektilů uzavřena.

Kromě strategické infrastruktury hlásí íránské úřady i zásahy v rezidenčních a komerčních oblastech. Rakety zasáhly silniční mosty v provincii Kom a důležité dopravní uzly v okolí Ahvázu. Destrukce dopravních tepen má zřejmě za cíl zcela ochromit logistiku země a znemožnit jakýkoliv efektivní pohyb íránských ozbrojených sil.

Bílý dům i prezident Trump rezolutně odmítají obavy, že by cílení na civilní infrastrukturu, jako jsou elektrárny nebo mosty, mohlo být považováno za válečný zločin. Administrativa trvá na tom, že prioritou je bezpečnost globálního obchodu a okamžité ukončení blokády Hormuzského průlivu, kterou Írán využívá jako nástroj nátlaku na mezinárodní společenství.

před 3 hodinami

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

Trump není mužem svého slova. Ultimátum pro Írán se opakovaně prodlužuje

Už déle než dva týdny se americký prezident Donald Trump snaží vynutit opětovné otevření Hormuzského průlivu. Britská stanice BBC se rozhodla připomenout jeho výroky z posledních dnů a týdnů, kdy šéf Bílého domu několik prodloužil ultimátum pro Írán. 

