Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.
Prezident ve svém příspěvku uvedl, že si zánik této civilizace nepřeje, ale považuje jej za pravděpodobný scénář. Zároveň však nečekaně zmínil možnost „úplné a totální změny režimu“, po které by k moci měly nastoupit rozumnější a méně radikalizované elity. Podle Trumpa by se tak mohlo zrodit něco „revolučně úžasného“, co by ukončilo 47 let trvající éru vydírání a korupce, kterou připisuje současnému íránskému vedení.
Situace v terénu potvrzuje, že hrozby nejsou pouze slovní. Americké síly v noci provedly rozsáhlé údery na vojenské cíle na ostrově Charg. Podle oficiálních zpráv z Bílého domu se útoky tentokrát vyhnuly ropným terminálům a soustředily se výhradně na vojenskou infrastrukturu. Zasaženy byly sklady námořních min, bunkry s raketami a další strategická stanoviště íránského námořnictva.
Nejde o první útok na tento ostrov; americké velení CENTCOM útočilo v této lokalitě již v polovině března, kdy zlikvidovalo desítky cílů. Současná vlna náletů je však vnímána jako přímá předehra k vypršení úterního ultimáta, které Trump stanovil na osmou hodinu večer východoamerického času. Prezident již dříve varoval, že cílem se mohou stát i íránské elektrárny a další civilní objekty.
Do operací se masivně zapojil také Izrael. Podle dostupných informací se izraelské letectvo zaměřuje na systematickou likvidaci íránské dopravní sítě. Cílem jsou železnice, mosty a hlavní dálniční tahy po celé zemi. Izraelské zdroje uvádějí, že tyto cesty slouží k přesunům kamionů s municí, raketami a odpalovacími zařízeními, které představují bezprostřední hrozbu.
Izraelské obranné síly (IDF) vydaly v úterý neobvyklé varování určené přímo íránským občanům. Vyzvaly je, aby se po dobu dvanácti hodin zcela vyhnuli cestování vlakem a nezdržovali se v blízkosti železničních tratí. Krátce poté začaly přicházet zprávy o explozích na několika železničních linkách napříč celým Íránem, což potvrzuje koordinovaný postup spojenců.
Íránská státní média již hlásí první oběti a rozsáhlé škody. V městě Kášán zahynuli dva lidé po útoku na železniční most a íránský Červený půlměsíc zveřejnil záběry ošetřování zraněných po náletu v Karadži. Útoky zasáhly také klíčové dálniční úseky, například frekventovanou trasu mezi Tabrízem a Teheránem, která musela být kvůli dopadům projektilů uzavřena.
Kromě strategické infrastruktury hlásí íránské úřady i zásahy v rezidenčních a komerčních oblastech. Rakety zasáhly silniční mosty v provincii Kom a důležité dopravní uzly v okolí Ahvázu. Destrukce dopravních tepen má zřejmě za cíl zcela ochromit logistiku země a znemožnit jakýkoliv efektivní pohyb íránských ozbrojených sil.
Bílý dům i prezident Trump rezolutně odmítají obavy, že by cílení na civilní infrastrukturu, jako jsou elektrárny nebo mosty, mohlo být považováno za válečný zločin. Administrativa trvá na tom, že prioritou je bezpečnost globálního obchodu a okamžité ukončení blokády Hormuzského průlivu, kterou Írán využívá jako nástroj nátlaku na mezinárodní společenství.
Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice
Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump
Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť
Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice
Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump
Už déle než dva týdny se americký prezident Donald Trump snaží vynutit opětovné otevření Hormuzského průlivu. Britská stanice BBC se rozhodla připomenout jeho výroky z posledních dnů a týdnů, kdy šéf Bílého domu několik prodloužil ultimátum pro Írán.
Zdroj: Lucie Podzimková