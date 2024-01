Černý scénář Ukrajinců se naplňuje. Stovky obcí jsou bez elektřiny

Ukrajinské ministerstvo energetiky dnes oznámilo, že kvůli námraze, pádu sloupů elektrického vedení a trvajícímu chladnému počasí zůstává 281 obcí bez elektřiny. Z toho je 128 v Dněpropetrovské oblasti, 70 v Kirovohradské oblasti, 56 v Mykolajivské oblasti a 27 v Oděské oblasti.

I přes úsilí bylo ve středu možné obnovit dodávky elektřiny pouze ve 248 obcích. V úterý bylo podle úřadů na Ukrajině bez elektřiny více než 1000 měst a vesnic v devíti oblastech země.

Společnost Ukrenerho, která spravuje elektrickou síť, vyzvala obyvatele celé Ukrajiny, aby šetřili elektřinou, neboť energetický systém oslabil kvůli poškození infrastruktury během útoků ruské armády. Mrazivé počasí způsobilo nárůst spotřeby elektřiny, která byla například v úterý ráno o 5,8 % vyšší než v pondělí.

Silné větry a mráz v posledních dnech také způsobily vážné škody na energetických distribučních sítích. Gubernátor Mykolajivské oblasti, Vitalij Kim, nedávno informoval, že na několika místech dosahovala vrstva ledu na elektrických kabelech tloušťky i více než pět centimetrů.

To, že Ukrajina musí být připravena na možnost, že ruská armáda v zimním období opět začne se systematickými dronovými nebo raketovými útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, uvedl ve svém videoproslovu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v polovině listopadu.

Opakované útoky ruské armády na ukrajinskou energetickou síť předloni způsobily, že tisíce lidí na Ukrajině zůstaly během zimních měsíců bez dodávek tepla a elektřiny.

"Musíme být připraveni na možnost, že nepřítel může zvýšit počet útoků bezpilotních letadel nebo raket na naši infrastrukturu," zdůraznil Zelenskyj.

Dodal, že veškerá pozornost by se měla soustředit na obranu a na to, co může Ukrajina udělat, aby svým občanům usnadnila přežití nadcházející zimy a posílila schopnosti jednotek ukrajinské armády.

Zelenskyj také uvedl, že štít protivzdušné obrany Ukrajiny je už nyní silnější než loni. Ukrajina totiž od Západu získala systémy protivzdušné obrany, včetně systémů Patriot. Zelenskyj ale podotkl, že tyto systémy nedokážou ochránit celé území Ukrajiny, přičemž současně ujistil, že ukrajinské vedení pracuje na tom, aby "to bylo ještě lepší".

Podle údajů amerického Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS) stojí nová baterie Patriotu zhruba 1,1 miliardy dolarů (asi milion eur).

První systém Patriot Německo poslalo Ukrajině v dubnu, kdy tak učinily i Nizozemsko a Spojené státy. Jeden z těchto velmi ceněných obranných systémů byl v květnu v Kyjevě poškozen při ruských útocích.

Patriot je pokročilý systém protivzdušné obrany, který byl vyvinut a vyráběn společností Raytheon. Byl poprvé nasazen v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejrozšířenějších systémů protivzdušné obrany na světě.

Patriot je navržen jako obranný systém s primárním cílem ochrany proti balistickým střelám a vzdušným hrozbám, včetně letadel, střel a bezpilotních prostředků. Patriot je schopen sledovat a identifikovat hrozby, vyhodnotit jejich trajektorii a předvídat místo dopadu. Pokud je vyhodnocena hrozba, systém odpovídá odpálením raketových střel na tyto cíle.

Patriot byl nasazen v mnoha zemích po celém světě a hrál klíčovou roli při obraně před leteckými hrozbami. Byl využíván například během války v Zálivu, války v Iráku a války v Afghánistánu.