Cesta zpět už neexistuje, řekl Trump Ruttemu o Grónsku. Pak zveřejnil mapu Kanady s vlajkou USA

Americký prezident Donald Trump spustil na své sociální síti Truth Social novou vlnu diplomatických útoků i překvapivých odhalení. Během jediné noci stihl informovat o telefonátu s šéfem NATO, ohlásit summit o Grónsku v Davosu, zveřejnit soukromou zprávu od Emmanuela Macrona a znovu se opřít do Británie kvůli její „hlouposti“ v Indickém oceánu.
Trump oznámil, že hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o budoucnosti Grónska. Podle prezidenta je ovládnutí tohoto ostrova naprosto klíčové pro světovou bezpečnost a „cesta zpět už neexistuje“. Zároveň potvrdil, že se v švýcarském Davosu sejde se zástupci zúčastněných stran, aby o akvizici dánského území jednali.
V rámci své digitální ofenzivy Trump neváhal zveřejnit soukromý text od francouzského prezidenta. Emmanuel Macron mu v něm přátelsky navrhuje společnou večeři v Paříži a schůzku v rámci G7, kde by se řešila Ukrajina i Sýrie. Zároveň se však Macron ve zprávě podivuje nad Trumpovým postupem ohledně Grónska a snaží se situaci uklidnit.
Diplomatické napětí se přelilo i do Británie, kterou Trump ostře zkritizoval za dohodu o předání Čagoských ostrovů Mauriciu. Britský krok označil za projev „totální slabosti“, čehož si podle něj nepochybně všimly Čína i Rusko. Podle Trumpa je právě toto vzdávání se strategického území dalším pádným důvodem, proč musí Spojené státy Grónsko získat.
Trumpův aktuální komentář je v přímém rozporu s jeho dřívějšími vyjádřeními z počátku roku 2025. Tehdy po jednání s britským premiérem Keirem Starmerem naznačil, že dohodu pravděpodobně podpoří. Starmer v květnu dokonce tvrdil, že Trump plán vítá kvůli strategickému významu tamní vojenské základny.
Prezidentův neklidný večer na sociálních sítích uzavřelo sdílení mapy západní polokoule. Na ní jsou Kanada i Venezuela vyobrazeny pod americkou vlajkou, což doprovodil komentář o tom, že Spojené státy jsou pod jeho vedením po pouhém roce v úřadu respektovány jako nikdy dříve. Tento krok jen potvrdil jeho stupňující se ambice na dominanci v celém regionu.
