Chameneí označil Trumpa za zločince. Přiznal, že při protestech umírají tisíce lidí

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí poprvé oficiálně přiznal, že nedávné masové nepokoje v zemi si vyžádaly tisíce lidských životů. Během svého projevu uvedl, že mnozí lidé zemřeli „nehumánním a barbarským způsobem“. Zodpovědnost za vysoký počet obětí však odmítl připsat domácím bezpečnostním složkám a místo toho obvinil Spojené státy.
Chameneí nešetřil ostrou kritikou na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého kvůli jeho podpoře demonstrantů označil za zločince. Podle nejvyššího vůdce musí íránský národ rázně zlomit odpor všech, které označil za podvratné živly. Zároveň vyzval k přísným trestům pro účastníky protestů, které režim vnímá jako hrozbu pro stabilitu státu.
Teherán se snaží podpořit svou verzi událostí zveřejněním záběrů, které mají dokazovat přítomnost ozbrojených sabotérů mezi běžnými demonstranty. Podle úřadů jde o jasný důkaz, že nepokoje byly organizovány ze zahraničí. Do rétoriky se zapojili i další vlivní klerici, kteří požadují popravy pro ty, které označují za „ozbrojené pokrytce“ a vojáky sloužící zájmům Izraele a USA.
Zatímco íránské špičky volají po represích, Donald Trump ve svých vyjádřeních naznačoval zmírnění napětí. Americký prezident uvedl, že Írán údajně souhlasil se zastavením poprav stovek zadržených, což prezentoval jako výsledek svého tlaku. Tyto informace se však rozcházejí se zprávami lidskoprávních organizací, které naopak varují před pokračující brutalitou a mučením vězňů v íránských celách.
Podle agentury Human Rights Activists přesáhl počet obětí během dvou a půl týdne trvajících nepokojů hranici tří tisíc. Další tisíce případů úmrtí jsou v současné době prověřovány. Od začátku protestů, které vyvolal prudký propad hodnoty íránského ríálu, bylo zatčeno více než 22 tisíc lidí. Jde o nejkrvavější střety s režimem od revoluce v roce 1979.
Situace v zemi zůstává nepřehledná i kvůli přetrvávajícímu vypnutí internetu, kterým se úřady snaží izolovat obyvatelstvo od okolního světa. Režim tvrdí, že protestující během nepokojů zničili stovky mešit, nemocnic a sanitek. Tato čísla mají posloužit jako ospravedlnění pro tvrdý postup ozbrojených složek, kterému se podařilo vytlačit lidi z ulic velkých měst.
Do dění aktivně vstupuje také exilová opozice v čele s Rezou Pahlavím, synem posledního íránského šáha. Ten z Washingtonu nadále vyzývá ke svržení teokratické vlády a apeluje na Donalda Trumpa, aby nezůstalo jen u slov, ale došlo k reálným krokům. Pahlaví zdůraznil, že Íránci nemají jinou možnost než v boji proti současnému vedení země pokračovat.
Související
Trump vyzval Íránce ke svržení režimu a ukončení vlády Chameneího
Stříleli po všem, co se hýbe. Lidé před mýma očima padali v kaluži krve, popisuje svědek protestů v Íránu
Írán , Alí Chameneí (íránský ajatolláh) , Demonstrace v Íránu
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Vláda zahájí zestátnění ČEZ. Proces má trvat dva roky, tvrdí Havlíček
před 1 hodinou
Trump vyzval Íránce ke svržení režimu a ukončení vlády Chameneího
před 3 hodinami
Chameneí označil Trumpa za zločince. Přiznal, že při protestech umírají tisíce lidí
před 4 hodinami
Lavina v Alpách smetla skupinu Čechů. Tři na místě zemřeli
před 5 hodinami
Počasí: Do Česka se vrátí silné mrazy, příští týden bude až -15 stupňů
včera
Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros
včera
Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz
včera
Trump zavede cla proti evropským zemím. Pokud mu neprodají Grónsko, od léta se zvýší
včera
Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Zvrat na sjezdu ODS: Červíček se vzdal kandidatury, prvním místopředsedou je Portlík
včera
Česko pošle Ukrajině bojové letouny, slíbil podle tamních médií Pavel v Kyjevě
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole
včera
Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová
včera
ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana
včera
Další bizarní krok Okamury: Z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka
včera
Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí
včera
ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů
včera
Fiala mluvil bez obav, že mu nedají hlas. Bilancoval i nastínil, jak vidí novou ODS
včera
Piráti volí nové vedení. Hřib se chce zaměřit na dostupné bydlení a levnější potraviny
V Prachaticích dnes probíhá klíčové zasedání celostátního fóra Pirátů, které má rozhodnout o směřování strany pro nadcházející období. Hlavní pozornost se upírá k volbě předsedy, kde svou pozici obhajuje současný lídr a poslanec Zdeněk Hřib.
Zdroj: Libor Novák