CNN: Američané odcházejí z USA do zemí jako je Česko. Hledají bezpečí, nižší náklady a pomalejší tempo

Libor Novák

11. dubna 2026 18:49

Praha
Zatímco tradiční destinace jako Francie, Itálie nebo Španělsko stále lákají tisíce emigrantů, v posledních letech se objevuje nový trend: Američané stále častěji obracejí svou pozornost k zemím střední a východní Evropy. Podle aktuálních dat a průzkumů veřejného mínění touží po odchodu z USA rekordní množství lidí, přičemž země jako Polsko, Rumunsko, Albánie nebo Česká republika nabízejí to, co ve své domovině postrádají – bezpečí, nižší náklady na život a výrazně pomalejší životní tempo.

Jedním z hlavních motorů tohoto pohybu je tzv. „reverzní migrace“. Mnoho Američanů, kteří jsou potomky emigrantů z bývalého východního bloku, se nyní vrací ke svým kořenům. Příkladem je Antoni Scarano z New Yorku, který byl jako novorozeně adoptován z Rumunska. Poté, co díky sociálním sítím našel svou biologickou rodinu v Transylvánii, se s manželkou rozhodl pro trvalé přestěhování. Idyličnost hor a energičnost komunity v Rumunsku pro ně představovaly osvobozující kontrast k americké kultuře, kde pracovali 60 až 90 hodin týdně.

Experti na imigrační právo potvrzují, že zájem o tyto méně probádané destinace prudce roste. Jean-Francois Harvey z advokátní kanceláře Harvey Law Group uvádí, že zatímco před osmnácti měsíci řešili jen pár dotazů měsíčně, nyní zaznamenávají deset až dvanáct poptávek týdně. Lidé si dělají důkladný průzkum svých rodokmenů a hledají v archivech dokumenty, které by jim umožnily získat občanství na základě předků v zemích, jako je Maďarsko, Polsko nebo Litva.

Právě liberální politika v oblasti získávání občanství skrze původ je jedním z velkých lákadel. Mnohé východoevropské státy nemají generační strop, což znamená, že o pas mohou žádat i pravnuci původních obyvatel. Kromě toho tyto země často nabízejí daňové pobídky a mnohem flexibilnější podmínky pro život než „velká čtyřka“ (Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko), která své imigrační předpisy naopak zpřísňuje.

Dalším zásadním faktorem je pocit bezpečí. Američané, kteří se přestěhovali například do Rumunska nebo Polska, často zmiňují, že se zbavili neustálého strachu z násilí se střelnými zbraněmi, který je v USA běžnou součástí života. Možnost jít na venkovní festival bez obav o život je pro mnohé z nich zkušeností, kterou si dříve neuměli představit. K tomu se přidávají i pragmatické výhody jako kvalitní zdravotní péče, dostupnější vzdělání a nízké daně.

Ekonomická výhodnost je neoddiskutovatelná. V polském Krakově nebo rumunském Sibiu stojí nájemné a potraviny zlomek toho, co v amerických metropolích. Natalie Boruk, která se s manželem přestěhovala do Polska, odhaduje, že za potraviny nyní utratí asi 400 dolarů měsíčně, což je třetina jejich předchozích nákladů ve Virginii. Navíc oceňuje „vysokorychlostní“ startupovou scénu a technologické inovace, díky kterým se Polsko stává regionálním hubem.

Zajímavou destinací se stává také Albánie, a to zejména díky velmi volným pravidlům pro občany USA. Ti zde mohou pobývat až rok bez víza či povolení k pobytu. Nízké životní náklady, pohybující se kolem 1 000 dolarů měsíčně, dělají z Albánie ideální místo pro digitální nomády a začínající podnikatele, kteří chtějí maximálně zhodnotit své úspory.

Severněji položené Estonsko láká Američany především na své vysoce digitalizované státní prostředí a startupové programy. Baltské země jsou pro technologicky orientované expaty atraktivní i díky rovné dani, která je často nižší než v západní Evropě. Finsko pak boduje svou kampaní zaměřenou na vysoce kvalifikované pracovníky ve zdravotnictví a obraně, kterým nabízí zrychlené řízení pro získání povolení k pobytu.

Přestože platy v USA bývají nominálně vyšší, Američané v Evropě oceňují široké sociální výhody hrazené z daní. Jistota, že stát zajistí vzdělání pro děti a zdravotní péči bez rizika bankrotu, je pro mnohé silnějším argumentem než vysoká výplata. Mike Dunphy, který se přestěhoval do Prahy, si navíc pochvaluje, že v české metropoli nežije tolik Američanů, což mu umožňuje vést autentičtější život a skutečně se ponořit do místní kultury.

Život v méně objevených částech Evropy s sebou nese i výzvy, jako je přizpůsobení se dlouhým temným zimám nebo studium náročných jazyků. Přesto většina oslovených expatů tvrdí, že výhody výrazně převažují nad překážkami. Možnost věnovat se svým vášním – například hudbě nebo komunitnímu rozvoji – namísto nekonečných přesčasů v amerických korporacích, považují za největší dar.

I přes spokojenost v novém domově mnozí bedlivě sledují dění v USA. Obavy vyvolávají politické diskuse o zákazu dvojího občanství, což by pro řadu z nich představovalo neřešitelné dilema. V současné době se však zdá, že americký sen se pro stále více lidí přesouvá přes oceán směrem na východ, kde nacházejí klid, stabilitu a nový smysl života.

Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje

Íránská delegace v Pákistánu

V pákistánském Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem a USA

V pákistánském Islámábádu se právě píší dějiny moderní diplomacie. Zdroje z britské BBC potvrdily, že v přísně střežené diplomatické „červené zóně“ byla zahájena očekávaná jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Ačkoliv jsou rozhovory zatím nepřímé a probíhají prostřednictvím pákistánských prostředníků, samotný fakt, že obě strany zasedly k jednacímu stolu, vzbuzuje ve světě opatrný optimismus.
Donald Trump

Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident

Americký prezident Donald Trump vyvolal na politické scéně i sociálních sítích nebývalý rozruch, když se v ostrém příspěvku na své platformě Truth Social pustil do řady dříve loajálních konzervativních komentátorů a influencerů. Předmětem sporu se stala válka v Íránu, kterou Trump zahájil a kterou část jeho dosavadních spojenců začala otevřeně kritizovat. Prezident na tyto výtky reagoval salvou urážek, v nichž své oponenty označil za „hloupé lidi“ s nízkým IQ a neúspěšné mediální osobnosti.

Tesla, Photo by Bram Van Oost

Tesla slaví. První evropská země schválila autonomní řízení FSD

Automobilka Tesla dosáhla významného milníku na evropském trhu. Nizozemský úřad pro schvalování vozidel (RDW) jako první v Evropě oficiálně povolil provoz pokročilého softwaru Tesla Full Self-Driving (FSD) Supervised. Tato technologie umožňuje vozu automaticky zatáčet, brzdit i zrychlovat, a to nejen na dálnicích, ale nově i v městském provozu.

Hormuzský průliv

Jednání o ukončení války v Íránu narazilo na nečekaný problém: Teherán neví, kam dal miny

Vyjednávání o ukončení války v Íránu naráží na nečekaný technický problém, který může ohrozit křehké příměří. Podle zpráv deníku New York Times, který cituje americké představitele, není Írán schopen najít a odstranit námořní miny, které sám rozmístil v Hormuzském průlivu. Tato neschopnost vyčistit klíčovou vodní cestu brání obnovení plynulé dopravy v místě, kudy proudí pětina světové produkce ropy.

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Hrozí rozpad NATO? Experti vysvětlují, co se v alianci děje

Navzdory ostré rétorice Donalda Trumpa a narůstajícímu napětí mezi Washingtonem a Bruselem zůstává Severoatlantická aliance (NATO) i nadále pevnějším svazkem, než by se mohlo na první pohled zdát. Současná krize, vyvolaná americkým vojenským angažmá v Íránu a následným uzavřením Hormuzského průlivu, sice otřásá základy transatlantické důvěry, experti se však shodují, že k faktickému rozpadu spojenectví je ještě daleko.

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku

Nález trhaviny v blízkosti plynovodu Balkan Stream na srbském území vyvolal vlnu spekulací a diplomatického napětí. Podle bezpečnostních expertů se však s největší pravděpodobností nejednalo o reálný pokus o zničení klíčové infrastruktury, ale o rafinovanou provokaci ruských tajných služeb. Hlavním cílem této operace mělo být ovlivnění nedělních parlamentních voleb v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o politické přežití.

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána

Maďarsko stojí na prahu historického okamžiku. V neděli 12. dubna 2026 se otevřou volební místnosti v hlasování, které může po dlouhých šestnácti letech ukončit éru premiéra Viktora Orbána. Tato volba není sledována pouze v Budapešti, ale s napětím ji vyhlížejí i v Bruselu, Moskvě a Washingtonu. Orbán si totiž za léta u moci vybudoval pozici klíčového evropského spojence Donalda Trumpa i Vladimira Putina, což z něj činí postavu s vlivem, který dalece přesahuje hranice desetimilionového Maďarska.

Kamala Harrisová

Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Bývalá viceprezidentka Kamala Harris poprvé otevřeně promluvila o své politické budoucnosti a potvrdila, že zvažuje kandidaturu na úřad prezidenta v roce 2028. Učinila tak během pátečního vystoupení na sjezdu National Action Network v New Yorku, kde se jí revizor Al Sharpton přímo zeptal na její plány. „Přemýšlím o tom, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harris za bouřlivého potlesku a skandování davu, který ji vyzýval k návratu do boje o Bílý dům.

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.

Mise Artemis II byla návratem astronautů úspěšně završena

Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

StarDance představila letošní porotu. Prohlédněte si galerii

Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty

Hvězdné účastníky letošní řady StarDance už známe, ale představování důležitých lidí pokračuje. Česká televize konkrétně odhalila nové složení poroty. Televizní diváci očekávali, že bude tříčlenná. Nakonec je to ale jinak. Mezi porotci se objeví jeden nováček. 

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.

