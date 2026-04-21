CNN: Příměří s Íránem se zhroutilo kvůli Trumpovi. Jeho chování vadí i lidem kolem něj

Libor Novák

21. dubna 2026 8:24

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Spojené státy a Írán byly o víkendu blízko dohodě, která by ukončila sedmitýdenní konflikt. Situaci však podle CNN zkomplikoval prezident USA Donald Trump, který začal o vyjednávání veřejně psát na sociálních sítích. Navzdory varováním svého týmu tak zahájil komunikaci prostřednictvím médií, zatímco jej pákistánští prostředníci informovali o probíhajících rozhovorech v Teheránu.

Prezident tvrdil, že Írán přistoupil na řadu podmínek, které podle zdrojů obeznámených s jednáním dosud nebyly finalizovány. Mimo jiné prohlásil, že Teherán souhlasil s předáním obohaceného uranu a že válka brzy skončí. Íránští představitelé však tato tvrzení veřejně odmítli a popřeli, že by se připravovali na další kolo rozhovorů, což vedlo k ochlazení optimismu ohledně výsledku jednání.

Někteří činitelé Trumpovy administrativy v soukromí přiznávají, že prezidentovy veřejné komentáře rozhovorům škodí. Upozorňují na citlivost celého procesu a hlubokou nedůvěru íránské strany vůči Spojeným státům. Situaci dále komplikuje podezření, že v Íránu existuje rozkol mezi vyjednávacím týmem a Revolučními gardami, což vyvolává pochybnosti o tom, kdo může dohodu reálně podepsat.

Podle zdrojů z okolí jednání Íráncům nevyhovuje, že prezident zveřejňuje informace o bodech, na kterých se ještě neshodli. Obávají se zejména toho, že by mohli před svým obyvatelstvem vypadat slabě. Trump přesto médiím sdělil, že Írán souhlasil s neomezeným pozastavením jaderného programu a že se dohodu podaří uzavřít během několika dní.

Křehké příměří bylo o víkendu vystaveno další zkoušce, když americký torpédoborec po pokusu o průjezd blokádou v Ománském zálivu zajal íránskou nákladní loď. Washington nyní stojí před rozhodnutím, zda přijmout i nedokonalou dohodu, nebo konflikt dále eskalovat. Íránští úředníci však v pondělí projevili ochotu k dalším rozhovorům.

Bílý dům prezidentovu strategii dlouhého vyjednávání brání jako efektivní taktiku. Trump si stanovil přísné mantinely, včetně požadavku na úplné zastavení obohacování uranu a odevzdání zásob materiálu. Teherán naopak požaduje zrušení sankcí a zachování kontroly nad Hormuzským průlivem.

Američtí vyjednavači původně navrhovali dvacetiletou pauzu v obohacování uranu, zatímco Íránci přišli s návrhem na pětileté pozastavení. Pozdější íránský návrh počítal s desetiletou pauzou a následným omezením úrovně obohacování, což Trump odmítá, neboť trvá na neomezeném zákazu. Diskutuje se také o možnosti rozmrazení íránských aktiv v hodnotě dvaceti miliard dolarů výměnou za předání zásob vysoce obohaceného uranu.

Pro prezidenta je klíčové vyhnout se dohodě, která by byla srovnatelná s jadernou smlouvou z éry Baracka Obamy. Vyjednavači doufají alespoň v rámcové porozumění, které by umožnilo řešit detaily v příštích týdnech. Kritici však varují, že Írán může rozhovory pouze natahovat, aby získal čas na vykopání raketových systémů ukrytých během války.

Trump v pondělí odmítl, že by cítil tlak na uzavření dohody, ačkoli válka zvyšuje ceny pohonných hmot a není mezi veřejností populární. Prezident navíc svými vyjádřeními vnesl zmatek do logistiky vyjednávání. Zatímco tvrdil, že viceprezident JD Vance se jednání nezúčastní kvůli bezpečnostním rizikům, členové vlády potvrdili, že Vance delegaci v Islámábádu povede.

Zmatek pokračoval i v pondělí, kdy Trump tvrdil, že Vance je na cestě do Pákistánu, zatímco viceprezidentova kolona přijížděla k Bílému domu. Podle plánů má delegace odletět v úterý, přičemž rozhovory v Islámábádu by měly začít ve středu ráno. Situace zůstává proměnlivá, stejně jako datum vypršení dvoutýdenního příměří.

Původně mělo příměří skončit v úterý večer, ale Trump v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že trvá do středečního večera. To poskytuje prostor pro dalších 24 hodin rozhovorů, než bude muset prezident rozhodnout o případné další eskalaci konfliktu. Ohledně možného prodloužení příměří se prezident v minulosti vyjadřoval nekonzistentně a nabízel odlišné odpovědi na otázku, zda jej v případě potřeby prodlouží.

Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi

Donald Trump

Příměří s Íránem skončí ve středu. Trump očekává obnovení bojů

Prezident Donald Trump oznámil, že současné příměří s Íránem skončí ve středu večer washingtonského času. V telefonickém rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že považuje za velmi nepravděpodobné, že by platnost dohody dále prodlužoval, pokud se do té doby nepodaří uzavřít finální dohodu. Původně mělo příměří trvat dva týdny a začalo platit 7. dubna.
Íránská delegace v Pákistánu

Írán dal Trumpovi košem. Odmítnul další jednání s USA

Teherán v současnosti neplánuje účast na nových jednáních se Spojenými státy. Íránská státní média o tomto rozhodnutí informovala v neděli večer. K odmítnutí dialogu došlo krátce poté, co íránská armáda obvinila USA z porušení křehkého příměří. Situace se vyostřila jen několik hodin poté, co Donald Trump oznámil vyslání vyjednavačů do Pákistánu.

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi

Vysoký kubánský diplomat v pondělí podle France24 potvrdil, že se v Havaně nedávno uskutečnila jednání mezi delegacemi Kuby a Spojených států. Ostrovní stát se aktuálně potýká s hlubokou krizí, kterou vyvolal nátlak administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Alejandro Garcia, zástupce ředitele odboru pro kubánsko-americké vztahy na ministerstvu zahraničí, tuto informaci sdělil stranickému deníku Granma.

před 59 minutami

před 1 hodinou

Jaro v Praze

Počasí o víkendu: Čeká nás teplá sobota, v neděli se ochladí

Příští víkend přinese v České republice proměnlivé počasí, které se bude postupně ochlazovat. Zatímco sobota nabídne relativně příjemné teploty a převážně polojasnou oblohu, od neděle se ráz počasí změní a přinese oblačné až zatažené nebe s přeháňkami, které budou ve vyšších polohách sněhové.

Kash Patel

Máme důkazy, že prezidentské volby v roce 2020 nebyly legitimní, tvrdí šéf FBI. Podle médií je paranoidní

Ředitel FBI Kash Patel vyvolal rozruch tvrzením, že jeho úřad disponuje důkazy potvrzujícími nepravdivost výsledků prezidentských voleb v roce 2020. Patel, který čelí spekulacím o svém brzkém odvolání z funkce, naznačil, že tyto informace hodlá zveřejnit v průběhu tohoto týdne. Podle jeho slov disponuje materiály, které podporují verzi prezidenta Donalda Trumpa o rozsáhlých volebních podvodech.

NATO

Evropa svůj jaderný arzenál nerozšíří ani kvůli Rusku, usnesly se státy NATO

Členské státy NATO znovu vyjádřily svou podporu Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT). Aliance tak učinila v reakci na rostoucí tlak, kterému je v současné době kontrola jaderného zbrojení vystavena. Podle diplomatických zdrojů webu Politico schválili velvyslanci všech 32 členských zemí oficiální prohlášení, které potvrzuje závazek k těmto mezinárodním dohodám.

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Putin zvažuje dvě varianty, co dál. Jednou z nich je útok na Pobaltí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že pokud se Rusko rozhodne pro rozsáhlou ofenzívu na frontě, bude k tomu muset přistoupit k další vlně mobilizace. Podle hlavy státu Vladimir Putin aktuálně zvažuje dvě varianty dalšího postupu. První z nich představuje opakování velkého útoku přímo na Ukrajinu. Druhou možností je podle prezidenta pokus o úder s menšími náklady a vynaloženým úsilím, který by se zaměřil na jiné cíle.

Péter Magyar

Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci

Péter Magyar, předseda strany Tisza, po zasedání své parlamentní frakce oficiálně oznámil jména budoucích členů své vlády. Celkem představil sedm kandidátů na ministerské posty, přičemž celkový počet ministerstev v budoucí vládní struktuře by měl dosáhnout šestnácti. Tento krok vnímá jako nezbytný základ pro zahájení práce nového kabinetu, který má vzejít z výsledků voleb.

Robert Fico

Slováci v referendu rozhodnou o Ficově rentě. Volební období se řešit nebude

Slovenský prezident Peter Pellegrini oficiálně vyhlásil konání celostátního referenda na 4. července. Občané se v něm budou vyjadřovat ke dvěma otázkám, které se týkají zrušení doživotní renty pro ústavní činitele a obnovy Úřadu speciální prokuratury spolu s Národní kriminální agenturou. Iniciátorem petiční akce, která předcházela vyhlášení tohoto hlasování, byla mimoparlamentní strana Demokrati.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance

Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Petr Macinka si nechal předvolat ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Důvodem tohoto diplomatického kroku byly nedávné výroky ruského ministerstva obrany a následný komentář místopředsedy Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva. Ti totiž označili vybrané české společnosti za možné terče ruských útoků.

Čerpací stanice

Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty platné od úterý. Maximální cena benzinu byla stanovena na 40,64 koruny za litr, zatímco nafta nesmí překročit 40,86 koruny za litr. Oproti předchozímu období, kdy stropy činily 41,33 koruny u benzinu a 43,13 koruny u nafty, jde o snížení. U benzinu je pokles mírný, zatímco u nafty došlo k výraznějšímu zlevnění o 2,27 koruny za litr.

Péter Magyar

Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s polským předsedou vlády Donaldem Tuskem. Cílem tohoto partnerství je využít polských zkušeností s obnovou vztahů s Evropskou unií po letech vlády, která byla označována za neliberální. Oba politici, kteří se řadí ke středopravicovému a proevropskému proudu, stojí před podobným úkolem, jímž je náprava právního státu a fungování státních institucí po období demokratického úpadku a četných konfliktů s Bruselem.

Barma, ilustrační foto

Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda

Vojenský režim v Myanmaru rozšiřuje plošný zákaz distribuce menstruačních potřeb. Podle místních aktivistů armáda tvrdí, že odpůrci režimu využívají tyto produkty pro účely první pomoci nebo jako výstelku do obuvi, aby absorbovaly pot a krev. Země se nachází v občanské válce od roku 2021, kdy armáda svrhla demokratickou vládu a zahájila násilné represe vůči disidentům.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu

Plejtvák dlouhoploutvý, kterému veřejnost začala přezdívat Timmy, je opět volný. Poté, co před několika týdny opětovně uvízl, se v pondělí ráno podařilo tomuto mořskému savci znovu vyrazit na cestu. Jeho osud poutá v Německu značnou pozornost, přičemž některé televizní stanice dokonce zřídily nepřetržité videopřenosy, aby sledovaly jeho strastiplnou cestu zálivem Wismar v Baltském moři, kde se zvíře poprvé objevilo koncem března.

Evropská unie

Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU

Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.

Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

