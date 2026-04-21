CNN: Příměří s Íránem se zhroutilo kvůli Trumpovi. Jeho chování vadí i lidem kolem něj

Spojené státy a Írán byly o víkendu blízko dohodě, která by ukončila sedmitýdenní konflikt. Situaci však podle CNN zkomplikoval prezident USA Donald Trump, který začal o vyjednávání veřejně psát na sociálních sítích. Navzdory varováním svého týmu tak zahájil komunikaci prostřednictvím médií, zatímco jej pákistánští prostředníci informovali o probíhajících rozhovorech v Teheránu.
Prezident tvrdil, že Írán přistoupil na řadu podmínek, které podle zdrojů obeznámených s jednáním dosud nebyly finalizovány. Mimo jiné prohlásil, že Teherán souhlasil s předáním obohaceného uranu a že válka brzy skončí. Íránští představitelé však tato tvrzení veřejně odmítli a popřeli, že by se připravovali na další kolo rozhovorů, což vedlo k ochlazení optimismu ohledně výsledku jednání.
Někteří činitelé Trumpovy administrativy v soukromí přiznávají, že prezidentovy veřejné komentáře rozhovorům škodí. Upozorňují na citlivost celého procesu a hlubokou nedůvěru íránské strany vůči Spojeným státům. Situaci dále komplikuje podezření, že v Íránu existuje rozkol mezi vyjednávacím týmem a Revolučními gardami, což vyvolává pochybnosti o tom, kdo může dohodu reálně podepsat.
Podle zdrojů z okolí jednání Íráncům nevyhovuje, že prezident zveřejňuje informace o bodech, na kterých se ještě neshodli. Obávají se zejména toho, že by mohli před svým obyvatelstvem vypadat slabě. Trump přesto médiím sdělil, že Írán souhlasil s neomezeným pozastavením jaderného programu a že se dohodu podaří uzavřít během několika dní.
Křehké příměří bylo o víkendu vystaveno další zkoušce, když americký torpédoborec po pokusu o průjezd blokádou v Ománském zálivu zajal íránskou nákladní loď. Washington nyní stojí před rozhodnutím, zda přijmout i nedokonalou dohodu, nebo konflikt dále eskalovat. Íránští úředníci však v pondělí projevili ochotu k dalším rozhovorům.
Bílý dům prezidentovu strategii dlouhého vyjednávání brání jako efektivní taktiku. Trump si stanovil přísné mantinely, včetně požadavku na úplné zastavení obohacování uranu a odevzdání zásob materiálu. Teherán naopak požaduje zrušení sankcí a zachování kontroly nad Hormuzským průlivem.
Američtí vyjednavači původně navrhovali dvacetiletou pauzu v obohacování uranu, zatímco Íránci přišli s návrhem na pětileté pozastavení. Pozdější íránský návrh počítal s desetiletou pauzou a následným omezením úrovně obohacování, což Trump odmítá, neboť trvá na neomezeném zákazu. Diskutuje se také o možnosti rozmrazení íránských aktiv v hodnotě dvaceti miliard dolarů výměnou za předání zásob vysoce obohaceného uranu.
Pro prezidenta je klíčové vyhnout se dohodě, která by byla srovnatelná s jadernou smlouvou z éry Baracka Obamy. Vyjednavači doufají alespoň v rámcové porozumění, které by umožnilo řešit detaily v příštích týdnech. Kritici však varují, že Írán může rozhovory pouze natahovat, aby získal čas na vykopání raketových systémů ukrytých během války.
Trump v pondělí odmítl, že by cítil tlak na uzavření dohody, ačkoli válka zvyšuje ceny pohonných hmot a není mezi veřejností populární. Prezident navíc svými vyjádřeními vnesl zmatek do logistiky vyjednávání. Zatímco tvrdil, že viceprezident JD Vance se jednání nezúčastní kvůli bezpečnostním rizikům, členové vlády potvrdili, že Vance delegaci v Islámábádu povede.
Zmatek pokračoval i v pondělí, kdy Trump tvrdil, že Vance je na cestě do Pákistánu, zatímco viceprezidentova kolona přijížděla k Bílému domu. Podle plánů má delegace odletět v úterý, přičemž rozhovory v Islámábádu by měly začít ve středu ráno. Situace zůstává proměnlivá, stejně jako datum vypršení dvoutýdenního příměří.
Původně mělo příměří skončit v úterý večer, ale Trump v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že trvá do středečního večera. To poskytuje prostor pro dalších 24 hodin rozhovorů, než bude muset prezident rozhodnout o případné další eskalaci konfliktu. Ohledně možného prodloužení příměří se prezident v minulosti vyjadřoval nekonzistentně a nabízel odlišné odpovědi na otázku, zda jej v případě potřeby prodlouží.
Související
Írán , USA (Spojené státy americké) , Donald Trump
Aktuálně se děje
Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.
Zdroj: Libor Novák