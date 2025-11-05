Co když soud zatrhne Trumpova cla? Bílý dům se připravuje na plán B

Libor Novák

5. listopadu 2025 15:18

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa projevuje před středečním slyšením u Nejvyššího soudu velkou sebedůvěru, že soudci potvrdí jeho rozsáhlé pravomoci uvalovat cla. Přesto se poradci Bílého domu po celé týdny připravovali na „Plán B“ pro případ, že soud rozhodne proti Trumpově snaze využít k tarifům Zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Tyto tarify tvoří základ jeho ekonomické agendy v druhém funkčním období a Bílý dům je považuje za klíčový nástroj k tlaku na obchodní partnery.

Soudci budou zvažovat, zda IEEPA, zákon původně určený pro řešení národních krizových stavů, skutečně poskytuje prezidentovi neomezené pravomoci k zavádění plošných ekonomických omezení.

Několik federálních soudů již dříve rozhodlo proti Trumpovi, že překročil svou pravomoc, což zpochybňuje právní základ cel. I když Bílý dům veřejně prohlašuje, že se jedná o „poměrně jasný případ“ použití zákona, který mu dává autoritu řešit národní nouze, odborníci varují před zranitelností této strategie.

Everett Eissenstat, bývalý zástupce ředitele Národní ekonomické rady, však potvrzuje, že existuje „mnoho nástrojů“, které mohou administrativě pomoci nahradit výpadek příjmů z cel.

V případě, že by soud omezil prezidentské pravomoci, hrozí narušení Trumpovy obchodní strategie „Amerika na prvním místě“ i globálních jednání, která se na hrozbě cel zakládají.

Poradci již modelovali, jak by vypadala částečná prohra a jaké alternativní právní nástroje by mohly posloužit ke znovuzavedení celního režimu. Ačkoli Bílý dům připouští, že náhradní možnosti nejsou plnohodnotnou náhradou za IEEPA, protože jsou pomalejší, užší a zranitelnější vůči dalším právním výzvám, již podnikl kroky k jejich přípravě.

Ve hře je například Sekce 232. Tato pravomoc z éry Studené války umožňuje uvalit cla z důvodů národní bezpečnosti a již byla použita na ocel, hliník, automobily a další suroviny. Administrativa zahájila desítky dalších šetření v sektorech jako farmaceutika, polovodiče a kritické nerosty.

Sekce 301 byla použita v prvním Trumpově funkčním období proti Číně a umožňuje trestat země za nekalé obchodní praktiky po formálním vyšetřování. Již probíhá šetření proti Brazílii, které může sloužit jako model pro další země.

Sekce 122 by pak mohla posloužit jako krátkodobé řešení, jelikož umožňuje zavést cla až do výše 15 % na 150 dní bez souhlasu Kongresu. Slouží k řešení mimořádných situací v oblasti obchodní bilance.

Sekce 338 je zřídka používaná a je téměř sto let stará, teoreticky by ale umožnila rychle uvalit cla až 50 % na země, které se dopouštějí „nepřiměřených“ obchodních akcí proti USA.

Tyto alternativní pravomoci však nejsou tak pružné jako IEEPA. Například vyšetřování podle Sekce 301 trvá měsíce a Sekce 232 omezuje schopnost Trumpa zaměřit se na jednotlivé země a vázat cla na nesouvisející cíle, jako je ukončení války na Ukrajině nebo zastavení toku fentanylu přes hranice.

Zahraniční partneři USA, jako jsou evropští diplomaté, se domnívají, že rozhodnutí soudu výrazně nezmění dynamiku obchodu, jelikož Trump si najde způsob, jak cla uvalit znovu. Někteří experti proto naznačují, že jediným trvalým řešením by mohlo být apelování na Kongres, aby jasně definoval, jakou jednostrannou pravomoc by měl prezident nad globálním obchodem mít. To je však považováno za obtížnou bitvu, jelikož v Kongresu nepanuje jednota.

Související

Další zprávy