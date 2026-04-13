Co má za lubem? Experti vysvětlili, proč Trump nařídil blokaci Hormuzského průlivu

Napětí na Blízkém východě dosáhlo kritického bodu poté, co americká armáda oznámila zahájení námořní blokády íránských přístavů. Opatření má vstoupit v platnost v pondělí v 16:00. Podle prohlášení amerického centrálního velitelství bude blokáda vymáhána nestranně vůči plavidlům všech národů, která by směřovala do íránských přístavů nebo z nich vyplouvala.
Spojené státy zároveň zdůraznily, že nebudou bránit svobodné navigaci lodí, které Hormuzským průlivem pouze tranzitují do jiných zemí regionu. I přes toto ujištění vyvolala zpráva okamžitý otřes na světových trzích. Cena ropy v reakci na eskalaci konfliktu opět překonala hranici 100 dolarů za barel, což vzbuzuje obavy z dopadů na globální ekonomiku a náklady na život.
Americký prezident Donald Trump doprovodil vojenské rozhodnutí tvrdými slovy na adresu Teheránu. Uvedl, že je mu v tuto chvíli jedno, zda se Írán vrátí k jednacímu stolu, či nikoliv. Krach víkendových mírových rozhovorů v Pákistánu připsal neústupnosti íránské strany, která se podle něj odmítá vzdát svých jaderných ambicí. Trump znovu zopakoval svůj slib, že USA nedovolí Íránu získat jadernou zbraň.
Íránská strana reagovala na hrozbu blokády velmi ostře. Sbor islámských revolučních gard prohlásil, že jakákoliv vojenská plavidla, která se přiblíží k přepravním trasám, budou považována za narušitele příměří a Teherán s nimi naloží s maximální přísností. Předseda íránského parlamentu pak vzkázal do Washingtonu, že se země pod tlakem výhrůžek nikdy nevzdá.
Íránský ministr zahraničí nabídl poněkud odlišný pohled na neúspěšná jednání v Pákistánu. Podle něj byly obě strany jen „pár palců“ od uzavření dohody. Tvrdí však, že Teherán byl následně konfrontován s maximalistickými požadavky a neustálým posouváním podmínek ze strany Spojených států, což vedlo k definitivnímu kolapsu rozhovorů.
Obranný analytik Justin Crump pro BBC uvedl, že plánovaná blokáda odráží Trumpův hněv nad tím, že se nepodařilo dosáhnout mírové dohody. Cílem blokády je podle něj především zastavit prodej íránské ropy klíčovým zákazníkům, jako je Čína, a vyvinout tak na režim neúnosný ekonomický tlak. Crump se domnívá, že obě strany se nyní snaží dokázat svou převahu a srazit protivníka na kolena.
Navzdory dramatickému vývoji analytici spatřují v proběhlých rozhovorech i drobná pozitiva. Samotný fakt, že se o víkendu intenzivně jednalo, naznačuje, že existovala témata k diskuzi. Kdyby nebylo o čem mluvit, jednání by podle odborníků skončila mnohem dříve. Nicméně současná realita na moři mluví spíše o prohlubování konfliktu a riziku dalšího narušení námořního obchodu.
Do situace se vložila také Velká Británie, která se však k americké iniciativě plně nepřipojí. Britské námořnictvo ani vojáci nebudou využiti k přímému blokování íránských přístavů. Londýn se hodlá soustředit na zajištění svobody plavby v regionu, přičemž v oblasti ponechá své minolovky a prostředky proti dronům, aby chránil stabilitu v průlivu, která je klíčová pro britskou ekonomiku.
Bílý dům zatím odmítl spekulace deníku Wall Street Journal, že by Trump zvažoval obnovení náletů na Írán. Mluvčí administrativy pouze zopakoval standardní formuli, že na stole zůstávají všechny možnosti. Zároveň však označil jakékoliv konkrétní předpovědi budoucích kroků prezidenta za čisté spekulace, čímž si Washington ponechává prostor pro další manévrování.
Blokáda, která má začít během pondělního odpoledne, staví Spojené státy před řadu nových výzev. Eskalace v íránské válce nejenže zvyšuje riziko přímého vojenského střetu v Hormuzském průlivu, ale také prohlubuje nejistotu na světových trzích.
Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.
Zdroj: Libor Novák