Šéfredaktorka ruské státní televize RT Margarita Simonjanová, která bývá kvůli svému agresivnímu vystupování v médiích přirovnávána k ministerským propagandistům minulého století, vyvolala rozruch neobvyklým přirovnáním.
V rozhovoru s čínským politologem prohlásila, že ruský prezident Vladimir Putin vykazuje míru milosrdenství, která se blíží vysokým standardům odkázaným Ježíšem Kristem. Ruského vůdce označila za neuvěřitelně milosrdného člověka, a to navzdory skutečnosti, že jím rozpoutaný konflikt na Ukrajině si vyžádal již statisíce lidských životů.
K tomuto vyjádření dochází v době, kdy ruská armáda a klíčová infrastruktura čelí citelným ztrátám. Ukrajinské útoky bezpilotními letouny a střelami vlastní výroby vážně poškozují ruský ropný sektor, což vede k ochromení dodávek paliv a dlouhým frontám na čerpacích stanicích. Současně se kvůli vytrvalým zásahům do zásobovacích tras oslabuje také ruská kontrola nad anektovaným Krymským poloostrovem.
Situace v regionu navíc hrozí dalším zásadním rozšířením konfliktu. Putin nařídil své armádě, aby vypracovala plány na zahájení nových ofenzivních operací s cílem obsadit ukrajinské hlavní město. Podle hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského Moskva vyhodnocuje různé scénáře, včetně útoku z běloruského území. Za nejpravděpodobnější variantu však Syrskyj označil možný úder z ruské Branské oblasti směrem na ukrajinskou Černihivskou oblast.
„Vzhledem k nedávným událostem si nemyslím, že by se vedení Běloruska odvážilo poskytnout agresorovi své území, aby ho využil jako základnu pro provedení útočné operace. Zároveň s takovou možností souhlasíme,“ uvedl Syrskyj.
Ukrajinská armáda zároveň v úterý podruhé zaútočila na středisko kosmické komunikace Dubna v Moskevské oblasti, které se nachází přibližně 500 kilometrů od ukrajinských hranic.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že toto satelitní centrum sloužilo ruským silám k průzkumu a koordinaci vojenských aktivit na Ukrajině. Kyjev kromě toho úspěšně zasáhl ropnou rafinérii v ruské Ufě, vzdálenou více než 1 300 kilometrů od frontové linie, a strategický podnik v Penzenské oblasti zaměřený na výrobu komponentů pro raketové zbraně.
Na frontě mezitím ruské jednotky čelí masivnímu nasazení dronů, kvůli čemuž se průměrná délka života ruského vojáka v některých oblastech snížila na 20 až 35 minut. Ruská strategie intenzivních pěchotních útoků vede v roce 2026 k průměrným měsíčním ztrátám kolem 30 000 mužů, přičemž podle odhadů připadá na jednoho padlého či zraněného Ukrajince až osm vyřazených ruských vojáků.
I přes zpomalení ruského postupu a úspěšné ukrajinské protiúdery však Kyjev stále čelí finančnímu deficitu v obraně, a proto ministr obrany Mychajlo Fedorov požádal Evropskou unii o nasměrování 6,6 miliardy eur z Evropského mírového nástroje na přímou vojenskou pomoc.
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Zdroj: Libor Novák