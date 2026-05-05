Den před příměřím byl na Ukrajině krvavý. Kyjev hlásí 17 mrtvých, armáda útočila v ruském vnitrozemí

Před dnem, kdy mají vstoupit v platnost dvě vzájemně soupeřící nabídky na jednostranné příměří, zažila Ukrajina i Rusko vlnu krvavých útoků. Ruské nálety si v úterý na ukrajinském území vyžádaly nejméně 17 obětí, zatímco ukrajinské drony zasáhly cíle hluboko v ruském vnitrozemí, kde zahynuli dva lidé.
Nejtragičtější bilanci hlásí Záporoží, kde po ruském leteckém útoku zahynulo 12 lidí. Dalších pět civilních obětí si vyžádalo bombardování centra Kramatorsku, na který ruské síly shodily naváděné kluzné bomby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tyto útoky ostře odsoudil a označil za „naprostý cynismus“, že Rusko žádá klid zbraní pro své propagandistické oslavy, zatímco každý den předtím vraždí civilisty.
Současně s útoky na Ukrajinu se pod palbou ocitlo i Rusko. V Čuvašské republice, přibližně 1500 kilometrů od frontové linie, zasáhl ukrajinský dron továrnu na výrobu vojenských komponentů ve městě Čeboksary. Podle tamních úřadů na místě zahynuli dva lidé a přes 30 jich bylo zraněno. Zelenskyj uvedl, že k útoku byly použity střely s plochou dráhou letu Flamingo z domácí produkce. Další útoky směřovaly na průmyslovou zónu v Leningradské oblasti a okolí Moskvy, což si vynutilo dočasné uzavření několika ruských letišť.
Tato eskalace násilí přichází v době, kdy se obě strany přetahují o iniciativu v otázce dočasného klidu zbraní spojeného s oslavami Dne vítězství 9. května. Rusko navrhlo příměří na 8. a 9. května, ovšem doprovodilo ho výhrůžkou „masivního raketového úderu“ na centrum Kyjeva, pokud bude klid zbraní porušen.
Ukrajina naopak zvolila vlastní cestu a vyhlásila časově neomezené příměří, které má začít o půlnoci na 6. května. Kyjev tím chce demonstrovat ochotu k okamžitému a trvalému zastavení bojů a přenést odpovědnost za případné další násilí na Moskvu. Šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov uvedl, že pokud Rusko na tuto iniciativu odpoví stejně, bude Ukrajina klid zbraní dodržovat i nadále.
V Kremlu je před nadcházejícím svátkem patrná nervozita. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí byla z důvodu „teroristické hrozby“ výrazně omezena a poprvé se obejde bez těžké vojenské techniky. Obyvatelé Moskvy byli navíc varováni před výpadky mobilního internetu, které mají trvat až do soboty. Podle Zelenského je fakt, že si Rusko netroufne uspořádat přehlídku bez „dobré vůle Ukrajiny“, jasným signálem, že je čas podniknout kroky k ukončení války.
Situace v terénu však zatím diplomatickému řešení nenasvědčuje. Jelikož obě strany vyhlásily příměří jednostranně, bez vzájemné dohody na délce či monitorování, hrozí, že klid zbraní zůstane pouze na papíře, zatímco boje na frontě i útoky na vnitrozemí budou pokračovat.
Moskva je před oslavami Dne vítězství každou noc pod ukrajinským útokem
Ruské hlavní město se v pondělí v brzkých ranních hodinách stalo terčem útoku ukrajinského dronu, který zasáhl luxusní výškovou obytnou budovu v jihozápadní části Moskvy. Nálet, který si nevyžádal žádné oběti na životech, způsobil viditelné škody na fasádě a v interiérech bytů. Jde o třetí noc v řadě, kdy byla Moskva pod útokem, a to jen několik dní před oslavami Dne vítězství 9. května.
Zdroj: Libor Novák