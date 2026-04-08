Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Libor Novák

8. dubna 2026 9:49

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán
Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán Foto: reprofoto twitter

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

Prezident Trump sice pozastavil své plány na eskalaci útoků, nicméně finální ukončení války Írán podmiňuje přijetím svého desetibodového mírového plánu. Tento dokument, doručený do Washingtonu pákistánskými prostředníky, obsahuje řadu požadavků, které Spojené státy v minulosti striktně odmítaly. Patří mezi ně především zrušení veškerých sankcí a stažení amerických vojenských sil z Blízkého východu.

Íránský plán dále vyžaduje ukončení útoků na Írán i jeho spojence, uvolnění zmrazených aktiv a přijetí závazné rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Zajímavým detailem je nesrovnalost v jazykových verzích dokumentu; zatímco perský text obsahuje zmínku o právu na obohacování uranu, v anglické verzi sdílené diplomaty tento bod chybí. Tato nejasnost může být v nadcházejících dnech klíčovým bodem sporů.

Otázka Hormuzského průlivu zůstává i nadále velmi citlivá, neboť Teherán trvá na tom, že plavba bude probíhat pod jeho vojenským dohledem. Objevily se informace, že Írán a Omán plánují vybírat poplatek až dva miliony dolarů za každou loď, která strategickou cestou propluje. Tyto prostředky by měly být následně využity na poválečnou obnovu země.

Možnost, že by USA na tyto podmínky přistoupily v plném rozsahu, vyvolává u mnoha politiků zděšení. Demokratický senátor Chris Murphy varoval, že pokud by dohoda legalizovala íránskou kontrolu nad průlivem, mělo by to pro svět katastrofální následky. Analytici se spíše domnívají, že íránské maximalistické požadavky nebudou přijaty beze zbytku, ale poslouží pouze jako základ pro další vyjednávání.

Izrael sice pozastavení úderů na dva týdny podpořil, ale jeho postoj zůstává nekompromisní. Úřad premiéra Benjamina Netanjahua zdůraznil, že příměří se nevztahuje na Libanon, kde izraelská ofenziva proti Hizballáhu pokračuje. Jeruzalém také trvá na tom, aby Írán okamžitě přestal ohrožovat region svými raketami a jaderným programem.

Role Pákistánu byla při zprostředkování tohoto klidu zbraní naprosto zásadní. Premiér Šahbáz Šaríf vyzval obě strany, aby využily tyto dva týdny k diplomatickému postupu. V souvislosti s tím pozval delegace obou států na páteční setkání do Islámábádu. Zatímco Írán již účast potvrdil, Bílý dům o osobní schůzce zatím pouze uvažuje.

Kromě Pákistánu sehrála důležitou roli v pozadí také Čína, která je nejvýznamnějším obchodním partnerem Teheránu. Podle diplomatických zdrojů Peking aktivně povzbuzoval íránské vedení k nalezení cesty k příměří. Sám Donald Trump v rozhovoru přiznal, že věří v čínský vliv, který pomohl dostat Írán k jednacímu stolu.

Pro Donalda Trumpa přišlo příměří v politicky příhodnou chvíli, neboť jeho popularita v USA klesla na historické minimum. S blížícími se volbami do Kongresu čelí republikáni tlaku veřejnosti, která je unavená válkou a frustrovaná rostoucími cenami benzínu. Vnitrostátní tlak tak mohl být jedním z hlavních motorů pro současné zmírnění rétoriky. 

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Martin Stropnický, který v minulosti patřil k nejpopulárnějším tvářím hnutí ANO a prošel resorty obrany, zahraničí i kultury, se do aktuálního politického dění vracet nehodlá. V pořadu Osobnost Plus přiznal, že mu v dnešní politice chybí étos a především základní slušnost. Tu přitom nepovažuje za projev slabosti, ale naopak za vlastnost, která vyžaduje velkou vnitřní sílu.

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Zdroj: Libor Novák

