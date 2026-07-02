Desítky mrtvých a zraněných. Na dosud nejsilnější útok na Kyjev odpovíme, vzkázal Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy obytného domu, který byl částečně zničen při ranním ruském úderu, prohlásil, že Kyjev na tento masivní útok rozhodně odpoví. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval prohlášením, že Rusko bude i nadále zvyšovat tlak na kyjevský režim, aby dosáhlo svých stanovených cílů.
Podle starosty Vitalije Klička šlo o vůbec nejmohutnější úder nepřátelských sil na hlavní město, přičemž počet obětí v Kyjevě vzrostl na nejméně 21 mrtvých a desítky zraněných. Během náletu se v podzemních stanicích metra ukrylo přibližně 52 000 lidí včetně 4 500 dětí, což je nejvyšší počet za poslední roky.
Následky rozsáhlého ostřelování tvrdě zasáhly také humanitární a kulturní infrastrukturu v metropoli. Ukrajinský Červený kříž oznámil, že jeho hlavní kyjevský sklad byl při útoku zcela zničen, přičemž organizace přišla o 320 000 kusů humanitární pomoci a vybavení, jako jsou generátory a lékařský materiál, v hodnotě přes 79 milionů hřiven (přibližně 2 miliony dolarů).
Regionální ředitelka organizace Birgitte Bischoff Ebbesenová vyjádřila nad zkázou hluboké politování. Destrukce postihla i logistické centrum partnerské společnosti velkého ukrajinského nakladatelství BookChef, v jehož prostorách shořela většina tištěného nákladu, což představuje ztrátu zhruba 800 000 knih.
Na pozadí konfliktu pokračují i bezpečnostní procesy uvnitř Severoatlantické aliance. Podle vrchního velitele sil NATO v Evropě, amerického generála Alexuse Grynkewiche, evropští spojenci v řádu několika týdnů úspěšně zaplnili většinu obranných mezer, které v aliančních plánech vznikly po předchozím omezení americké přítomnosti.
Grynkewich pro agenturu Reuters upřesnil, že v těch několika málo oblastech, kde Evropa momentálně nedisponuje adekvátní náhradní kapacitou, již blok aktivně hledá alternativní řešení se srovnatelným účinkem.
V samotném Rusku a v sousedním Bělorusku mezitím úřady pokračují v tvrdých zásazích proti opozici a svobodným médiím. V Moskvě byla zadržena šedesátiletá členka liberální strany Jabloko Elena Perepelicová kvůli podezření z poskytování darů zakázané organizaci, a to pouhých osm dní po odsouzení místopředsedy této protiválečné strany Maxima Kruglova k sedmi letům vězení.
V Bělorusku pak soud poslal na tři a půl roku do vězení devětatřicetiletého politického novináře Kiryla Pazniaka, který moderoval populární pořad na YouTube, za údajné diskreditování země a založení extremistické organizace. Pazniak, jenž byl ochránci práv prohlášen za politického vězně, navíc vážně onemocněl zápalem plic i koronavirem a ve vážném stavu se nachází v vězeňské nemocnici.
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