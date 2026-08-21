Dluh USA je astronomický. Zdvojnásobil se za pouhých 10 let

Rostoucí státní dluh Spojených států amerických dosáhl hranice 40 trilionů dolarů (v českém přepočtu bilionů), což vyvolává obavy o budoucí stabilitu tamní i globální ekonomiky. Na překročení této hranice mělo vliv zvyšování veřejných výdajů za vlád Donalda Trumpa i Joea Bidena, pokles příjmů z daní způsobený jejich dřívějším snížením a rozpočtové reakce na finanční krizi v roce 2008 či pandemii covidu-19.
Zatímco v roce 2016 činil americký dluh přibližně 20 trilionů dolarů, během následujícího desetiletí se zdvojnásobil. Podle údajů Společného ekonomického výboru Kongresu se tato částka v současnosti zvyšuje o zhruba 90 tisíc dolarů každou sekundu.
Na rozdíl od minulosti situaci komplikují vysoké úrokové sazby, které prodražují obsluhu státního dluhu. Platby na úroky v současnosti tvoří téměř 20 procent daňových příjmů USA, což představuje vyšší částku, než jaká směřuje do rozpočtu na obranu.
Dluhová zátaž USA dosahuje přibližně 126 procent výkonu ekonomiky, což je sice nižší hodnota než u jiných zemí skupiny G7, jako jsou Japonsko či Itálie, investoři však požadují stále vyšší výnosy ze státních dluhopisů.
Americká vláda navíc na finančním trhu soutěží o kapitál s technologickými firmami, které si půjčují rozsáhlé prostředky na investice do umělé inteligence. Podle ekonomů navíc vyšší náklady na půjčky v USA postupně zvyšují úroky i v dalších zemích sveta.
Pro běžné domácnosti tento vývoj znamená především vyšší úrokové sazby u hypoték, úvěrů na auta či kreditních karet, přičemž nejvíce zasaženi bývají lidé s nižšími příjmy. Rostoucí náklady na financování se propisují také do hospodaření firem, které tyto výdaje následně promítají do koncových cen zboží a služeb pro spotřebitele.
Spojené státy se v současnosti přibližují k zákonem stanovenému dluhovému stropu ve výši 41,1 trilionu dolarů a Kongresový rozpočtový úřad odhaduje, že by dluh mohl do roku 2036 vzrůst až na 64 trilionů dolarů. Bleskový zásah amerického ministerstva financí v podobě zpětného odkupu státního dluhu přinesl pokles úrokových sazeb pouze krátkodobě.
Analytici webu BBC upozorňují, že bez výraznějšího ekonomického růstu nebo zásadních reforem daňového a výdajového systému bude výrazné snížení deficitu v nejbližších letech těžko dosažitelné.
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Zdroj: Jan Hrabě