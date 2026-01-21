Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých

Téměř 400 milionářů a miliardářů z 24 zemí světa adresovalo světovým lídrům v Davosu otevřený dopis, v němž požadují vyšší zdanění superbohatých. Podle signatářů, mezi nimiž nechybí herec Mark Ruffalo, hudebník Brian Eno či dědička impéria Disney Abigail Disneyová, dosáhla majetková nerovnost bodu, kdy ohrožuje samotné základy demokracie. Extrémní bohatství podle nich umožňuje úzké skupině lidí kupovat si politický vliv a ovládat vládní rozhodování.
Dopis s názvem „Time to Win“ byl zveřejněn symbolicky v den zahájení Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu. Autoři v něm varují, že hrstka globálních oligarchů už fakticky převzala kontrolu nad vládami, omezuje svobodu médií a brzdí technologické inovace. Signatáři, kteří se sami řadí mezi nejbohatší lidi planety, přiznávají, že současný stav je neudržitelný a společnost se kvůli němu potácí na okraji propasti.
Současně s touto výzvou zveřejnila charitativní organizace Oxfam svou výroční zprávu, která potvrzuje alarmující trendy. Celkový počet miliardářů na světě poprvé v historii překročil hranici 3 000 a jejich společné jmění dosáhlo rekordních 18,3 bilionu dolarů. Jen za poslední rok vzrostlo bohatství této elity o 16 %, což je třikrát rychlejší tempo, než jakého dosahovalo v předchozích pěti letech.
Zpráva Oxfamu také upozorňuje na to, že zatímco miliardáři rekordně bohatnou, globální boj s chudobou se prakticky zastavil. Úroveň chudoby ve světě zůstává v podstatě stejná jako v roce 2019, přičemž každý čtvrtý člověk na planetě čelí potravinové nejistotě. Propast mezi nejbohatším jedním procentem a zbytkem lidstva je nyní tak hluboká, že tito vyvolení vlastní třikrát více majetku než veškeré veřejné bohatství světa dohromady.
Průzkum provedený pro skupinu Patriotic Millionaires mezi 3 900 lidmi s majetkem přesahujícím milion dolarů ukázal, že 77 % z nich věří, že superbohatí si kupují politický vliv. Většina dotázaných (62 %) vnímá extrémní koncentraci bohatství jako přímou hrozbu pro demokratické zřízení. Dvě třetiny milionářů by přitom podpořily vyšší zdanění vlastního majetku, pokud by tyto prostředky směřovaly do veřejných služeb a infrastruktury.
Kritika signatářů směřuje i k politickému vývoji ve Spojených státech. Podle časopisu Forbes sestavil Donald Trump po svém znovuzvolení nejbohatší kabinet v historii USA, jehož jmění dosahovalo v srpnu loňského roku přibližně 7,5 miliardy dolarů. Mnoho milionářů v průzkumu vyjádřilo obavy, že tato koncentrace moci v rukou miliardářů negativně ovlivňuje globální ekonomickou stabilitu.
Zneužívání extrémního bohatství k ovlivňování politiky je podle Oxfamu spojeno i s kontrolou informací. Bohatí jednotlivci stále častěji vlastní klíčová média a sociální sítě, což jim dává moc určovat veřejný narativ. Amitabh Behar, výkonný ředitel Oxfam International, k tomu dodal, že miliardáři mají v dnešním světě 4 000krát vyšší šanci získat politickou funkci než běžní občané.
Signatáři dopisu zdůrazňují, že zdanění superbohatých není otázkou trestu, ale investicí do společné budoucnosti. Peníze získané z progresivního zdanění by podle nich měly pomoci řešit klimatickou krizi, zlepšit zdravotní péči a posílit sociální smír. „Když i my, milionáři, uznáváme, že extrémní bohatství stojí zbytek světa příliš mnoho, není pochyb o tom, že musíme jednat,“ stojí v prohlášení.
Výzva z Davosu přichází v době, kdy v mnoha zemích narůstá nespokojenost s vysokými životními náklady a nedostupností bydlení. Zatímco elity jednají v luxusních švýcarských Alpách o budoucnosti globální ekonomiky, hlasy z jejich vlastních řad volají po radikální změně pravidel. Podle milionářů je právě teď poslední šance, jak zachránit demokratické instituce před úplným ovládnutím oligarchy.
Pokud se světoví lídři k reformě daní neodhodlají, hrozí podle signatářů další prohlubování sociálního vyloučení a rozpad veřejného pořádku. Dopis uzavírá naléhavý apel: vlády musí přestat upřednostňovat zájmy nejbohatších a začít chránit práva a svobody drtivé většiny obyvatel. Cesta k udržitelnému světu vede podle těchto bohatých reformátorů jedině přes spravedlivější rozdělení globálního bohatství.
Související
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly
před 57 minutami
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
před 1 hodinou
Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých
před 2 hodinami
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
před 3 hodinami
Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti
před 4 hodinami
Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit
před 5 hodinami
Výhled počasí na příští týden. Zima se otěží nepustí
včera
Policie odhalila detaily případu, který se má týkat zápasníka Vémoly
včera
Reshtenko se postaral o první krasobruslařskou medaili pro Česko z ME po 13 letech
včera
Polární záře podruhé. Šance je i dnes, upozornili meteorologové
včera
Na ME v rychlobruslení zajela Zdráhalová životní výkony. Ke stříbru přidala i zlato
včera
Hon na teroristy: Syrská armáda po hromadném útěku z vězení loví členy Islámského státu
včera
Stubb: Napětí kolem Grónska poleví do konce tohoto týdne
včera
Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku. Chce zastavit obchodní dohodu s USA, píše BBC
včera
Co odhalily SMS evropských lídrů, které Trump zveřejnil?
včera
Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou
včera
Politico: Myšlenka náhrady za NATO naráží na první problémy
včera
V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom
včera
Evropský pohár trpělivosti přetekl. Vydírat se nenecháme, vzkazuje Evropa Trumpovi
včera
Světové ekonomické fórum začalo. Von der Leyenová v úvodním projevu nešetřila Trumpa
Světové ekonomické fórum v Davosu se krátce po zahájení stalo dějištěm otevřené diplomatické roztržky mezi evropskými spojenci a administrativou Donalda Trumpa. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém ostře sledovaném projevu označila americké hrozby cly kvůli Grónsku za „zásadní chybu“. Podle ní takový postup podkopává důvěru mezi dlouholetými partnery a narušuje stabilitu, na které obě strany léta pracovaly.
Zdroj: Libor Novák