Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují

Možnosti Spojených států a Íránu na ukončení válečného konfliktu se s jeho prodlužováním dramaticky zužují. Ačkoliv americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth týdny tvrdili, že íránské vojenské kapacity i velení jsou po soustavných útocích v troskách, realita na bojišti vypadá opačně. Eskalace se zrychluje a jasných únikových cest z krize ubývá.
Šok pro západní analytiky přišel tuto sobotu, kdy Írán vypálil dvě rakety na britsko-americkou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. Střely sice cíle nedosáhly, ale překonaly vzdálenost 3 800 kilometrů, což téměř dvojnásobně převyšuje dosud odhadovaný dosah íránského arzenálu. Ukazuje se, že ani masivní bombardování nezastavilo technologický pokrok Teheránu.
Situace v samotném čele íránské moci zůstává zahalena tajemstvím. Po zprávách o likvidaci nejvyššího vůdce Alího Chameneího a dalších špiček režimu byl novým vůdcem jmenován jeho syn Modžtaba Chameneí. Ten se však na veřejnosti neukázal a omezil se na dvě písemná prohlášení. Přesto se nezdá, že by íránské struktury kolabovaly; sobotní údery na izraelské město Dimona, spojené s jaderným programem, naznačují spíše koordinovanou odplatu než zmatek.
Diplomatické kanály jsou v troskách. Íránský prezident Masúd Pezeškiján se drží v ústraní poté, co jeho snahy o omluvu sousedním zemím za vedlejší škody vyvolaly hněv v Revolučních gardách. Teherán navíc ztratil důvěru v jednání. Předchozí kola rozhovorů o jaderné dohodě v Ženevě totiž skončila tím, že Trump vyjádřil nespokojenost a hned druhý den spustil další vlnu náletů. Pro Írán je tak vzkaz jasný: vyjednávání útokům nezabrání.
Napětí vyvrcholilo ultimátem, ve kterém Donald Trump pod hrozbou „vymazání“ íránských elektráren požadoval znovuotevření Hormuzského průlivu, klíčové tepny pro světový obchod s ropou. Írán výzvu odmítl a pohrozil zaminováním Perského zálivu a útoky na energetickou infrastrukturu v celém regionu. Tato patová situace staví obě strany na práh extrémně nebezpečné fáze, kde vzdušná síla USA a Izraele sice působí škody, ale bez pozemních vojsk nemůže vynutit kapitulaci.
V nečekaném zvratu však Trump těsně před vypršením svého vlastního ultimáta udělal krok zpět. Na síti Truth Social oznámil „produktivní rozhovory“ a vyhlásil pětidenní pauzu v útocích na íránské energetické cíle. Trhy na toto dočasné uvolnění reagovaly mírným poklesem cen ropy, ovšem otázka, s kým přesně Washington v Teheránu jedná a kdo má skutečnou moc nad armádou, zůstává nezodpovězena.
Pokud příměří selže a blokáda Hormuzu potrvá, následky budou katastrofální pro civilní obyvatelstvo. Bez elektřiny a základních služeb by se mohlo ocitnout až 170 milionů lidí v celém regionu. Pro íránské vedení je válka paradoxně způsobem, jak upevnit vnitřní kontrolu nad nespokojeným obyvatelstvem, zatímco pro Trumpa se prostor pro strategické vítězství bez totální destrukce neustále zmenšuje.
Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.
Zdroj: David Holub