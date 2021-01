AstraZeneca popírá nízkou účinnost vakcíny u seniorů

Vakcínu proti covidu-19, kterou vyvinula firma AstraZeneca spolu s Oxfordskou univerzitou, by měla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pátek doporučit k podmínečnému schválení pro unijní trh. Pokud by přípravek následně dostal zelenou i od Evropské komise, byl by po vakcínách konsorcia Pfizer/BioNTech a firmy Moderna třetí očkovací látkou proti covidu-19 schválenou pro nouzové užití v EU.

Německé listy Bild a Handelsblatt ale v pondělí s odvoláním na zdroje z vlády kancléřky Angely Merkelové uvedly, že vakcína firmy AstraZeneca má u skupiny lidí nad 65 jen osmiprocentní účinnost. Podle Bildu dokonce EMA v pátek doporučí vakcínu jen pro skupiny lidí pod 65 let. Senioři jsou přitom v současné pandemii hlavní rizikovou skupinou.

Firma AstraZeneca nyní spekulace o nízké účinnosti své vakcíny u starších lidí odmítla. Upozornila mimo jiné na to, že v Británii je její vakcína již podmínečně schválená a to právě i pro skupinu lidí nad 65 let. Odkázala rovněž na studii zveřejněnou v prosinci v medicínském časopise The Lancet, podle které vyvolává vakcína silnou imunitní reakci také u starších lidí. Vědci v tomto článku nicméně uvádí i to, že bude třeba ještě dalšího výzkumu, aby se prokázala účinnost ve skupině starších lidí, kteří jsou covidem-19 obzvlášť ohrožení. Jejich podíl na účastnících klinických testů byl totiž relativně nízký.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes odmítl spekulace médií komentovat. Jeho ministerstvo na dotaz agentury Reuters uvedlo, že dosavadní data pouze osmiprocentní účinnost vakcíny u seniorů nenaznačují.

Vakcína firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity má podle studie zveřejněné v časopise The Lancet průměrnou účinnost 70,4 procenta.