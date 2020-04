Bývalá eurokomisařka Mogheriniová bude proti pravidlům rektorkou školy EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalá šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová zřejmě získá díky podpoře od Evropské komise místo rektorky prestižního Evropského kolegia v Bruggách. Napsal to francouzský list Libération, podle něhož by její jmenování do dobře placené pozice porušilo interní pravidla této postgraduální školy evropských studií.