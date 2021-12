Česko je podle počtu nakažených za týden 11. nejvíce zasaženou zemí EU

Třetí je Kypr, kde na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 1464 nakažených (o týden dříve 575 a šesté místo). Česká republika je nyní v rámci unie 11. a má 587 případů za sedm dní na 100.000 obyvatel.

Celosvětově stále vykazuje nejvyšší týdenní incidenci Andorra (2005 případů na 100.000 obyvatel). Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má v EU stále Maďarsko (téměř 83 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, o týden dříve 97).

Druhé je nyní Polsko (79 mrtvých, o týden dříve 83 a čtvrté místo) a třetí zůstává Chorvatsko (77 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, o týden dříve 87). ČR je s 72 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní čtvrtou nejvíce postiženou zemí v EU.