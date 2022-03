Do Polska prchlo v neděli z Ukrajiny přes 142.000 lidí, nejvíce od začátku války

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Během neděle uprchlo do Polska před válkou na Ukrajině dalších více než 142.000 lidí. To je za den nejvíce od 24. února, tedy od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu, poznamenal server Gazeta Wyborcza s odvoláním na polské ministerstvo vnitra. Celkem kvůli nynější válce na Ukrajině uteklo do Polska více než milion lidí.