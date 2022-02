Do Polska přišlo za včerejšek téměř 30 tisíc lidí z Ukrajiny

Přibližně polovina z Ukrajinců, kteří přišli do Polska, podle Žaryna prohlásila, že utíkají před válkou. "Jde o lidi, na které musí být nahlíženo jako na válečné uprchlíky, Polsko je přijme podle obvyklých postupů," řekl. Varšava se podle něj připravuje na větší příliv lidí prchajících před ozbrojeným konfliktem. "Polsko přijme každého, kdo utíká před válkou. Každý, kdo chce v Polsku získat pomoc, ji na polském území získá. I lidé bez cestovního pasu," řekl dnes šéf kanceláře premiéra Mateusze Morawieckého Michal Dworczyk.

"V 90 procentech na nádraží přijíždějí ženy s dětmi, je tady i trochu starších a postižených lidí," řekl o situaci v Přemyšli starosta města Wojciech Bakun. "Spojuje je to, že utíkají před válkou," dodal. O Přemyšli řekl, že je to první místo, které je pro ně bezpečné.

"Slyšela jsem výbuchy vedle domu, kde bydlím," řekla agentuře AFP 36letá Olha z Kyjeva, která našla útočiště v Přemyšli. "Rychle jsem si sbalila kufry," dodala. Chtěla by se dostat za svým přítelem do Švýcarska. Internetovému portálu bulvárního deníku Fakt většina oslovených lidí řekla, že chce jet z Přemyšli dál do Polska a že mají kde zůstat. Mířili k příbuzným, známým, někteří si v Polsku objednali ubytování.

Dnes v Přemyšli očekávají další vlaky z Ukrajiny, do města se Ukrajinci prchající kvůli ruské agresi sjíždějí také auty od hraničního přechodu v Medyce. K této obci se z polského vnitrozemí také vydaly tisíce lidí, aby od hranice odvezly své příbuzné nebo známé z Ukrajiny. Naopak směrem na Ukrajinu míří mladí muži, aby chránili své rodiny ve vlasti nebo se zapojili do obrany země. Ukrajina vyhlásila všeobecnou mobilizaci. "Jsem v Polsku legálně a pracuji, ale vracím se. Budu zemi bránit," řekl podle serveru Onet muž, který se představil jako Dima a který na hranici přijel s kamarády z práce. V Polsku žije silná ukrajinská komunita, jde až o 1,5 milionu lidí.

Mluvčí regionálního oddělení pohraniční stráže Piotr Zakielarz řekl, že provoz na hranicích usnadnilo rozhodnutí polské vlády upustit od kontroly, zda jsou příchozí z Ukrajiny očkovaní proti covidu-19, také není nutné nařizovat jim karanténu. Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski dnes oznámil, že se mohou nechat naočkovat v Polsku.

Polsko na hraničních přechodech s Ukrajinou zřídilo devět přijímacích center, kde se uprchlíci mohou najíst, napít a odpočinout si. Získat tam mohou také informace o podmínkách pobytu v Polsku.