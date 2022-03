Z Ukrajiny uprchlo celkem přes 2,5 milionu lidí, nejvíc do Polska

Podle polské pohraniční stráže překročilo hranice země z Ukrajiny od 24. února celkem 1,52 milionu lidí. Jen za čtvrtek do Polska přišlo 87.000 utečenců, do dnešních 7:00 pak dalších 25.000.

Podle OSN je exodus Ukrajinců ze země nejrychleji rostoucí uprchlickou krizí na území Evropy od konce druhé světové války. Statisíce lidí přijímají také další okolní státy, jako Slovensko, Moldavsko nebo Rumunsko. Německo registruje přes 109.000 ukrajinských běženců, jejich skutečný počet ale může být podle úřadů výrazně vyšší.

Na cizinecké policii nebo v asistenčních centrech v Česku se již zaregistrovalo 73.144 uprchlíků z Ukrajiny, speciálních víz pro lidi zasažené ruskou invazí vydaly úřady 121.511, oznámilo dnes české ministerstvo vnitra.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) dnes uvedl, že nejméně 1,85 milionu lidí je na útěku uvnitř Ukrajiny.

Do Německa před válkou uteklo už přes 100.000 Ukrajinců

Do Německa se před válkou uchýlilo už přes 100.000 Ukrajinců. Mluvčí německého ministerstva vnitra sdělil ČTK, že v evidenci je k dnešnímu dopoledni 109.183 ukrajinských běženců. Upozornil ale, že tento počet vychází z bilance spolkové policie a že skutečné číslo ukrajinských uprchlíků v Německu bude výrazně vyšší.

"Protože neexistují žádné stálé kontroly na hranicích (Německa), může být počet válečných uprchlíků ve skutečnosti výrazně vyšší," řekl mluvčí. Ukrajinci s biometrickými pasy navíc nepotřebují ke vstupu do Evropské unie víza.

K obnovení hraničních kontrol vyzval německý policejní odborový svaz, německá ministryně vnitra Nancy Faeserová to ale odmítá a říká, že z humanitárních důvodů je důležité zachovat v Evropě volný pohyb. Policie nicméně na hranicích zintenzivnila namátkové kontroly a mezinárodní rychlíky z Varšavy, kterými běženci především cestují, zevrubně kontroluje ve Frankfurtu nad Odrou na pomezí s Polskem.

Příliv uprchlíků do Německa začal oproti Polsku, Slovensku či Česku s mírným zpožděním. Do Německa se v první řadě vydávali ti Ukrajinci, kteří zde měli příbuzné či známé. V posledních dnech do země přichází až 15.000 Ukrajinců denně.

Na české policii se zaregistrovalo přes 73.000 uprchlíků, vnitro vydalo 120.000 víz

Na cizinecké policii nebo v asistenčních centrech se již v Česku zaregistrovalo 73.144 uprchlíků z Ukrajiny. Ve čtvrtek jich bylo 4817, jejich počet od minulého týdne mírně klesá. Speciálních víz pro lidi zasažené ruskou invazí vydalo ministerstvo vnitra 121.511, ve čtvrtek je dostalo 13.397 lidí. Údaje dnes vnitro zveřejnilo na twitteru. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek uvedl, že počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přišli do Česka, se blíží 200.000. Už dříve ministr řekl, že Česká republika je schopna poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí.

Na cizinecké policii se nyní lidé musí registrovat do 30 dnů po příjezdu, do středy měli na splnění této povinnosti jen tři dny. Zejména pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům je přetížené, od začátku ruské invaze odbavilo přes 25.000 lidí. Ve čtvrtek evidovalo 2872 žadatelů, z nich 375 požádalo o ubytování, 188 uprchlíků odvezly autobusy a vlaky během uplynulého dne do jiných center.