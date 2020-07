Držím státní smutek, chtěl jsem změnu, říká pro EZ kněz Czendlik po polských prezidentských volbách

Smutek rozehnal šampaňským. I když římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik cítil žal nad tím, že ve druhém kole Andrzej Duda porazil o necelý půl milionu hlasů jeho favorita Rafala Trzaskowského, zvolil nápoj s bublinkami, který se spíše užívá na počest úspěchu. „Víte, já se řídím citátem bývalého premiéra Spojeného království Winstona Churchilla, který řekl, že když zvítězíte, zasloužíte si ho. Pokud ale prohrajete, potřebujete ho. A já ho potřeboval,“ vysvětluje farář, který v České republice slouží už 28 let, proč pil šampaňské.

Czendlik se domnívá, že Duda mohl vyhrát i kvůli tomu, že Velká Británie díky brexitu opouští Evropskou unii. „Poláci tak vycítili, že mohou mít v Evropě větší postavení i vliv. Proto stávající hlava státu, Kaczyński i jeho strana Práva a spravedlnost vystupovali tak v kampani sebevědomě, což Poláci oceňují.“ Autor knihy Postel, hospoda, kostel tvrdí, že Dudovi rovněž pomohla nedávná červnová návštěva u prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa. „V USA totiž žije velká populace Poláků, která ocenila, že za nimi přijel. Je nutné si uvědomit, že my jako národ pořád k Americe vzhlížíme. Když Trump prohlásil, že uvažuje o stažení části armády z Německa, hned se ozvali Poláci a vzkazovali, tak pojďte k nám na naše území, u nás jste vítáni. Duda si náklonnosti k Americe u krajanů byl vědom, a proto návštěvu načasoval těsně před volbami. Doslova je mobilizoval. Moc dobře si uvědomoval, že zatímco tady získá, v zemích Evropské unie, kde žijí další Poláci, neuspěje, neboť tam budou volit jeho protikandidáta, a to se potvrdilo,“ konstatuje v rozhovoru pro EuroZprávy.cz děkan lanškrounský.

Vášnivý golfista ocenil Rafala Trzaskowského, zástupce z proevropské Občanské platformy. „Podařilo se mu něco ojedinělého, co vstoupí do světových dějin,“ říká na adresu primátora Varšavy a naráží na skutečnost, že po odstoupení Malgorzaty Kidawové - Blońské, která po koronavirovém posunutí voleb dospěla k názoru, že nemá naděje na úspěch, vstoupil do kampaně 12. června, sehnal pro svou kandidaturu během týdne 1,6 milionu podpisů pro kandidaturu a oslovil polovinu národa. „Na druhou stranu se ale zase tak úplně jeho vzestupu divit nemůžeme. On je vynikající charizmatický rétor, umí pět jazyků a být primátorem Varšavy má v Polsku svoji váhu. Přesto naskočit do kampaně měsíc před volbami a prohrát v Polsku, kde může volit 30 milionů lidí, jen o půl milionu hlasů, je obdivuhodné.“ Czendlik, který se voleb nemohl osobně zúčastnit, jej podporoval i přesto, že Trzaskowski je pro větší odklon církve od státu i pro registrované partnerství stejného pohlaví. „Jsem milovníkem svobody a jako kněz jsem otevřený všem. Neřeším, jak kdo je sexuálně či nábožensky orientovaný. Proto jsem s jeho programem jako demokraticky smýšlející člověk neměl problémy. Jeho kritkům ale vadilo, že nechodil tak často do kostela jako Duda, to bylo klíčové.“

Co ale Czendlika zarazilo, byl projev antisemitismu, který se v kampani projevil. Státní televizní stanice TVP, která stranila a propagovala Dudu, například na adresu opozičního kandidáta uvedla, že „zastupuje elitu“ a „podpoří požadavky židovské komunity na vyplacení reparací za holokaust“, čímž „okrade Polsko o 200 miliard zlotých“. „Tato vyřčená slova mě dost silně vyděsila, polekal jsem se. Pevně věřím, že se náznak této nenávisti objevil jen v kampani v rámci nějakých emocí a nenajde další podporovatele v zemi.“

VADÍ MU OBROVSKÁ TOUHA PO KONCENTRACI MOCI

Pane faráři Czendliku, působíte rozmrzele, proto předpokládám, že prezidentské volby v Polsku nedopadly podle vašich představ?

Ano, máte pravdu. Držím státní smutek. Chtěl jsem změnu, kterou pro mě představoval Rafal Trzaskowski, ale ta bohužel nepřišla. Mrzí mě, že zvítězil kandidát Kaczyńského, jehož vládní strana Právo a spravedlnost je tak na Dudu napojena. Víte, já bych Trzaskowského nevolil, že bych byl jeho velký sympatizant, ale on byl pro mě symbolem toho, abych vyjádřil nespokojenost s Dudou a Kaczyńským.U nich mě vadí ta obrovská touha po koncentraci moci, s tím se nemohu smířit.

Má se tedy Polsko nyní obávat o demokracii? Vládní strana expremiéra Jaroslawa Kaczyńského Právo a spravedlnost si ohýbá zákony ve svůj prospěch, státní televize TVP se neodváží její politiky ani náznakem kritizovat a rovněž na justici má svůj vliv...

Myslím si, že demokracie v Polsku není ohrožena, my bychom si ji vzít nedali. Poláci by vyšli do ulic a dali by najevo svoji nespokojenost, to si nemyslete. Náš národ se zase tak snadno po minulých zkušenostech ovlivnit nedá. Dokud budou svobodné volby a budeme moci u uren vyjádřit svůj názor, pak můžeme s klidem říkat, že jsme pořád demokratickou zemí.

Dovolte mně trochu odbočit. Vy říkáte, že byste volil Trzaskowského, znamená to, že jste u voleb v Polsku nebyl a nezúčastnil jste se jich?

Bohužel jsem nemohl jet hlasovat. Termín padl na neděli, a v tento den má kněz plno pracovních povinností k věřícím, co přijdou na bohoslužbu do kostela. A navíc tam, kde jsem mohl volit, to mám z Lanškrouna daleko. A tak jsem byl bedlivým pozorovatelem voleb. A když skončily, otevřel jsem si šampaňské, i když jsem prohrál.

Prosím? Tomu nerozumím?

Víte, já se řídím citátem bývalého premiéra Spojeného království Winstona Churchilla, který řekl, že když zvítězíte, zasloužíte si ho. Pokud ale prohrajete, potřebujete ho. A já ho potřeboval.

DUCHOVNÍ NEŘEŠÍ, JAKOU MÁ ČLOVĚK SEXUÁLNÍ ORIENTACI

Dobře, pojďme tedy dále. I když tvrdíte, že nejste nikterak velkým obdivovatelem Trzsaskovského, podporoval jste jej. Moc se za tu otázku předem omlouvám, ale mně přijde divné, jak kněz může fandit kandidátovi, který si přeje sekulární odklon církve od státu a je pro registrované partnerství stejného pohlaví? Mnoho farářů je ortodoxní a dává například najevo, že smysl pro ně má jen tradiční rodina.

Jsem milovník svobody. Jako kněz jsem otevřený všem. Neřeším, jak kdo je sexuálně či nábožensky orientovaný. Myslím si, že jako křesťan nemohu ani jinak smýšlet. Proto jsem s jeho programem jako demokraticky smýšlející člověk neměl problémy. Naopak u Dudy mně vadí, že se hlásil k takzvané ideologii LGBT, kdy byl proti sexuálně orientované menšině.

Pletu se hodně, když řeknu, že LGBT se stalo symbolem těchto voleb?

Vůbec, plně jste to vystihl. My Poláci musíme pořád proti něčemu bojovat. A když se Polsku ekonomicky daří, vymezili jsme se proti Rusku, tak jsme si museli najít další téma, které budí emoce, a to je případ LGBT. Všude v kampani se o něm diskutovalo a budilo vášně i emoce. Přirovnal bych to ke kauze restitucí, které se zase řešili v českých volbách. Ale jak už jsem řekl, Poláci musejí pořád proti něčemu bojovat. Když jsem byl nedávno ve Varšavě na státní svátek, tak jeden dav demonstroval proti něčemu, minul jiný houf lidí, a ten zase mířil na opačný konec města a skandoval něco úplně jiného.

Co mě překvapilo, bylo, jak se vedly kampaně obou kandidátů. U hluboce věřících Poláků bych očekával decentní atmosféru. Opak byl pravdou. Spíše jsem měl pocit, že místo kampaně sleduji rockový koncert. Jak je to možné?

My Poláci stále hodně vzhlížíme k Americe, a tak jsme tento styl, kdy se kampaň opravdu více podobá rockovému koncertu, přejali od nich. Je to spíše taková show, není to jako v Čechách, kam na podporu kandidáta přijde jen hrstka lidí a je slyšet jen projev politika. V Polsku to je jiné. Například lidé kladou velký důraz na rétoriku kandidáta, důležité je pro ně i jak chodí oblékaný, jak je upravený. I tyto věci u nás hrají velkou roli.

Souhlasíte s tím, že tyto volby ukázaly, jak moc je země rozdělena na půlku?

Úplně tak ne. Já bych neřekl, že je národ rozdělen na půlku, ale dělí se na tři třetiny. Jedna třetina nepřišla k volbám vůbec, protože uznávají jen Jaroslawa Kaczyńského a nikoho jiného, Jinak by účast byla ještě vyšší než oznámených 68 procent voličů. Druhá třetina šla k urnám kvůli Dudovi a třetí proto, aby se znovu nestal prezidentem, tak volili Trzaskowského, který pro ně představoval změnu.

DUDA SE VÍCE MODLIL V KOSTELE, TÍM ZÍSKAL PŘÍZEŇ

Berete vůbec Dudu za svého prezidenta?

Samozřejmě, já mám úctu a respekt vůči prezidentskému úřadu a i když bych jej nevolil, je to můj prezident, má hlava státu. Já ale nechci, aby náš rozhovor vyzněl tak, že nesnáším anebo jsem na Dudu alergický. Osobně si myslím, že kdyby se odstřihl od Kaczyńského vládní strany Právo a spravedlnost, mohl vyhrát už v prvním kole. Ovšem to spojení bylo pro mnohé nepřijatelné. Kaczyński, který vlastně ovládá Polsko, mu dělal neoficiálního poradce. Ale možná se nyní staronový prezident změní a bude hájit trochu jiné postoje než doposud. Vstupuje do svého posledního funkčního pětiletého období. Nemá už co ztratit a může se od Kyczyńského strany odstřihnout. Nebude jim muset už jít tolik na ruku.

Můžete zkusit najít zlomový bod, který rozhodl volby?

I když se Polsko hodně změnilo, pořád je silně náboženské. Hluboce věřícím vadilo, že Trzaskowski nechodil tak často do kostela jako Duda, jehož kamery snímaly, jak je u svatého příjmaní či jak klečí a modlí se.

A nebylo to tím, že primátor Varšavy nedostával ve státní televizi TVP téměř žádný prostor, protože obrazovka divákům ukazovala jen Dudu? Jak je vůbec možné, že tak nadržovala hlavě států?

Vy jste správně řekl, že se jedná o státní televizi, ta nemá s veřejnoprávní televizí nic společného. Poslání státní televize je prostě jiné. Vláda ji vytvořila proto, že některé soukromé televizní společnosti její politiky vykreslovaly negativně až urážlivě. Poláci ale nejsou nikterak izolovaní, mají volný přístup k intetrnetu, kde si najdou, co potřebují. Rovněž mají k dispozici televize Poslat a TVN, které zase podporovaly Trzaskowského.

Když dovolíte, ke státní televizi bych se ještě vrátil později. Co ale konkrétního pomohlo Dudovi k triumfu?

Hodně mu nahrálo, že Velká Británie po brexitu opouští Evropskou unii. Poláci tak vycítili, že mohou mít v Evropě větší postavení i vliv. Proto stávající hlava státu, Kaczyński i jeho vládní strana Práva a spravedlnost vystupovali tak v kampani sebevědomě, což Poláci oceňují. Víte, Poláci vůbec neberou tak vážně Visegrádskou čtyřku jako Češi, Maďaři a Slováci. Oni je vlastně nepotřebují, toto uskupení považují jen jako vylepšení svého postavení, které pak využijí k vlivu v Evropě.

A jak se do výsledků projevila nedávná červnová návštěva prezidenta v USA, kde se střetl v Bílém domě i s Donaldem Trumpem?

Hodně moc. V USA totiž žije velká populace Poláků, která ocenila, že za nimi přijel. Je nutné si uvědomit, že my jako národ pořád k Americe vzhlížíme. Když Trump prohlásil, že uvažuje o stažení části armády z Německa na naše území, u nás jste vítáni. Navíc Polsko odvádí dvě procenta ze svého HDP na obranu zemí NATO. Duda si náklonnosti k Americe u krajanů byl vědom, a proto návštěvu načasoval těsně před volbami. Doslova je mobilizoval. Moc dobře si uvědomoval, že zatímco tady získá, v zemích Evropské unie, kde žijí další Poláci, neuspěje, neboť tam budou volit jeho protikandidáta, a to se potvrdilo.

TRZASKOWSKI ZA POUHÝ MĚSÍC POBLÁZNIL PŮLKU ZEMĚ

Já bych ale rád vyzdvihl příběh Rafala Trzaskowského z proevropské Občanské platformy. Po odstoupení Malgorzaty Kidawové - Blońské, která po koronavirovém posunutí voleb dospěla k názoru, že nemá naději na úspěch, vstoupil do kampaně až 12. června, sehnal pro svou kandidaturu během týdne 1,6 milionu podpisů pro kandidaturu a za pouhý měsíc oslovil polovinu národa. To zní jako pohádka...

Podařilo se mu něco ojedinělého, co vstoupí do světových dějin. Na druhou stranu se ale zase tak úplně jeho vzestupu divit nemůžeme. On je vynikající charismatický rétor, umí pět jazyků a být primátorem Varšavy má v Polsku svoji váhu. Přesto naskočit do kampaně měsíc před volbami a prohrát v Polsku, kde může volit 30 milionů lidí, jen o půl milionu hlasů, je obdivuhodné. Možná, kdyby kampaň trvala ještě o něco déle a měl tak více času, vyhrál by.

Proč si myslíte, že musela odstoupit Malgorzata Kidawová- Blońská, kterou v náhradním termínu voleb kvůli koronaviru nahradil právě Ralf Trzaskowski?

Nebyla tak průbojná jako Trzaskowski, chybělo jí charizma a sama podle průzkumu usoudila, že nemá šanci. Letošní kampaň byla nesmírně tvrdá a útočná. A do této konstelace se lépe hodí muž. Část Poláků se možná vzhlédla ve Slovensku, kde uspěla Zuzana Čaputová, ale realita je u nás jiná.

Kromě rekordně krátkého času, který měl k dispozici poražený kandidát, letošní prezidentské volby ještě upoutaly tím, že se měly původně konat 10. května, ale kvůli koronavirové pandemii se tak nestalo. Přesto šéf strany Práva a spravedlnosti Jarosław Kaczyński prohlásil, že se sice květnové volby oficiálně konat budou, jen se v nich nebude hlasovat a další zvláštností bylo, že oba kandidáti se ve druhém kole ani jednou neutkali v televizní debatě. Vždy vedle nich zelo prázdnotou místo určené pro soupeře a vzájemně se obviňovali, proč ten druhý do studia nedorazil. Nepřijde vám zvláštní, že se oba bývalí europoslanci před kamerami nestřetli?

Nepochopil jsem, proč Duda nepřišel do žádné soukromé televize. Zřejmě měl strach, že nemá za sebou takové zázemí, jaké by mu poskytla státní televize TVP. Naopak Trzaskowského rozhodnutí nechodit do TVP plně chápu. Nechtěl ji svou účastí podporovat, proto se rozhodl ji zcela ignorovat.

STÁTNÍ TELEVIZE VYDĚSILA PROJEVEM ANTISEMITISMU

Když se ještě vrátíme ke státnímu médiu TVP, tak mnohé asi šokovalo, že se ve vysílání projevil jasný antisemitismus. Na adresu opozičního kandidáta uvedla, že „zastupuje elitu“ a „podpoří požadavky židovské komunity na vyplacení reparací za holokaust“, čímž „okrade Polsko o 200 miliard zlotých“. Neděsí vás tato slova?

Ano, děsí mě a mrazí mě z nich. Tato vyřčená slova mě dost silně polekala. Pevně věřím, že se náznak této nenávisti objevil jen v kampani v rámci nějakých emocí a nenajde další podporovatele v zemi.

Co říkáte na reakci českého prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, kteří zvolení Andrzeje Dudy uvítali?

A co jste čekal, že řeknou? Musejí zachovat diplomacii, nic jiného udělat nemohou. Kdyby řekli, že jsou proti jeho zvolení, způsobili by skandál a zostudili by se. Navíc Češi berou Poláky velmi vážně a jsou pro ně jedním z klíčových partnerů v Evropě.