EU by měla úzce spolupracovat s USA i posílit soběstačnost, usnesl se EP

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Úzká spolupráce v boji proti novým bezpečnostním hrozbám, koordinace ve vztahu k Číně nebo silnější partnerství v digitálních a ekologických otázkách. To vše by podle dnešního usnesení Evropského parlamentu mělo být do budoucna součástí vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Ve stanovisku přijatém na plenárním zasedání zároveň europoslanci podpořili větší soběstačnost EU v obranné sféře.