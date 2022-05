Heger: Evropská unie by měla dát perspektivu členství všem evropským zemím

"Pro mě budoucnost Evropy spočívá v tom, že součástí Evropské unie budou země jako Ukrajina, jako západní Balkán, ale i Gruzie a Moldavsko. Nemůžeme uplatňovat stará pravidla na nový svět, 24. února jsme se vzbudili do nového světa," řekl Heger na konferenci o budoucnosti Evropy.

Podle slovenského premiéra by každá země, která splní příslušná kritéria, měla mít možnost stát se členským státem unie. "Nebudeme snižovat laťku, ale nabídneme pomoc, aby se tyto země mohly stát součástí (EU). Bude na nich, jaké tempo zvolí. Vidíme příklad Ukrajiny, která je pod tlakem války, a zároveň ten kontrast touhy být součástí nás," řekl Heger. Za důležitou označil rovněž spolupráci mezi EU a Británií, která z evropského bloku vystoupila.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně vybídl k rychlému uznání kandidatury jeho země do EU, ke kterému evropský blok zatím nepřistoupil.

Heger se vyslovil pro společný postup EU v souvislosti s protiruskými sankcemi. "Jednota je to, čeho se Vladimir Putina obává a co vyvíjí silný tlak na Vladimira Putina," řekl Heger, byť dodal, že schvalování dalších balíků sankcí je těžší. Proti navrhovanému zákazu ruské ropy do EU se postavilo Maďarsko, které se nespokojilo s odkladem, který mu stejně jako Česku a Slovensku Brusel nabídl.