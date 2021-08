Itálie chce, aby migranty zachráněné na moři přijaly i další země EU

Lodě nevládních organizací v posledních dnech přijaly na palubu zhruba 800 uprchlíků a další stovky jich připluly na italský ostrov Lampedusa, uvedla agentura AP.

Při hovoru s evropskou komisařkou ministryně uvedla, že "stávajícím migračním vlnám nemohou čelit pouze Itálie a další země, jejichž hranice jsou i vnější hranicí Evropské unie". Po Johanssonové žádala aktivaci dočasného mechanismu, který by při dodržení pravidel proti šíření koronaviru umožňoval přijmout migranty z nevládních lodí i v dalších evropských zemích.

Ministryně tento týden čelila silné kritice ze strany vůdce krajně pravicové Ligy Mattea Salviniho, že není schopná čelit nelegální migraci do Itálie. Politik, jehož Liga patří k největším vládním stranám, vyzval ministryni, aby našla řešení do konce srpna. Jinak by podle něj premiér Mario Draghi měl zvážit, zda není vhodné ministryni vyměnit.

V posledních dnech na italský ostrov Lampedusa připlulo zhruba 2000 migrantů, uvedla agentura EFE. Dalších 800 jich je na palubě plavidel nevládních organizací. Nejvíc jich hostí loď Ocean Viking francouzské organizace SOS Méditerranée.

Podle italského ministerstva vnitra letos přes Středozemní moře připlulo k italským břehům na 30.000 migrantů. To je zhruba dvakrát tolik než ve stejném období loňského roku. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se ale také výrazně zvýšil počet migrantů, kteří letos ve Středozemním moři při cestě do Evropy zahynuli. Organizace letos zaznamenala přes 1100 úmrtí.