Italská vláda posílá k Lampeduse karanténní loď, šéf diplomacie apeluje na Tunisko

Do Itálie se letos přes Středozemní moře dostalo přes 12.000 migrantů, což je o dvě třetiny více než ve stejném období loni. Přes 5000 migrantů vyplulo do Itálie z Tuniska a zhruba 4000 příchozích jsou tuniští občané. Řím přitom považuje Tunisko za bezpečnou zemi, takže šanci na získání azylu mají Tunisané minimální a italské úřady neúspěšně žadatele vracejí do vlasti.

zdroj: YouTube

Italský ministr zahraničí Luigi Di Maio dnes Tunisko vyzval, aby lépe kontrolovalo zejména oblast kolem přístavu Sfax, odkud lodě s migranty nejčastěji vyplouvají. "Pracujeme na dohodě s tuniskými úřady, aby se více věnovaly zabavování a ničení (pašeráckých) lodí. Tato malá plavidla nelze lokalizovat pomocí radarů," citoval dnes šéfa italské diplomacie list Corriere della Sera.

"Tunisko nyní prožívá období politické nestability, která zvyšuje počet migrantů mířících do Itálie. Musíme přemýšlet nikoli o tom, jak omezit počet připlouvajících migrantů, ale o tom, jak omezit počet těch, kteří odplouvají z Tuniska. Tunisko je bezpečná země. Tunisany, kteří se k nám dostanou, vrátíme zpátky," uvedl Di Maio.

Ostrůvek Lampedusa, který patří pod správu Sicílie a leží jen asi sto kilometrů od Tuniska, se musel v posledních týdnech postarat o více než tisícovku migrantů, ačkoli tamní ubytovací středisko má kapacitu jen pro 95 lidí.