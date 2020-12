Italský parlament zmírnil migrační zákon, snižuje pokuty pro záchranné lodě neziskovek

Pokud změny odsouhlasí i Senát, přinese to významné zmírnění pravidel týkajících se migrace, která prosadil v letech 2018 a 2019 exministr vnitra Matteo Salvini.

Právě Salvini, šéf protiimigrační strany Liga, prosadil, aby záchranným lodím neziskových organizací hrozily v případě, že bez povolení zakotví v italských přístavech, pokuty až do výše jednoho milionu eur (26 milionů Kč). Nově by mohl být stejný přestupek trestán finančními sankcemi od 10.000 do 50.000 eur (260.000 až 1,3 milionu Kč). Kromě toho Salvini zákon o bezpečnosti a migraci upravil tak, aby jeho úřad mohl záchranné lodi snáze konfiskovat, a znemožnit jim tak na delší dobu činnost.

Novela také omezuje možnost úřadů vyhostit ze země cizince. Zpět do vlasti podle ní nemůžou vrátit ty migranty, kterým by po návratu hrozilo nelidské zacházení nebo mučení. Vyhoštění by nově nesmělo ani ohrozit životy rodinných příslušníků daného migranta, který by v Itálii získal právo pobytu.

Pro změnu zákona hlasovalo 279 poslanců, 232 jich bylo proti.