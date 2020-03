Koronavirus sužuje i Španělsko. Proč je nejvíc obětí v Madridu a okolí?

Madridský region je jednou z nejvíce postižených oblastí Španělska, kde bylo celkem novým koronavirem nakaženo již přes 2000 lidí, píše list El País.

Španělské ministerstvo zdravotnictví dnes odhadlo, že epidemie nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, by v zemi mohla skončit do dvou měsíců. "Nejhorší scénář by mohl být čtyři až pět měsíců," řekl novinářům Fernando Simón, šéf centra pro nouzové zdravotnické situace.

Nejnovější počet nakažených ve Španělsku je o téměř pět stovek vyšší, než vláda hlásila v úterý. Po Madridu je nejhůře zasaženo Baskicko, kde evidují 225 případů nákazy, poté regiony La Rioja (179) a Katalánsko (156). V těchto autonomních oblastech je téměř 80 procent ze všech nakažených v zemi. Podle Simóna je v madridském regionu počet obětí vysoký i proto, že většina nakažených pochází z domovů pro seniory.

Španělská centrální vláda zatím nesáhla k přísným opatřením, omezení ale přijaly samy nejhůře postižené regiony. Španělsko ode dneška do 25. března zrušilo přímé letecké spojení s Itálií. Lidem doporučilo omezit cestování a bez diváků se kvůli šíření koronaviru odehrají všechny zápasy první a druhé španělské fotbalové ligy minimálně po dva týdny. Bez fanoušků se uskuteční i tři zápasy evropských pohárů - utkání Ligy mistrů Valencie - Bergamo a Barcelona - Neapol a zápas Evropské ligy mezi Getafe a Interem Milán.

Regiony Madrid, Rioja a Katalánsko zrušily veřejné akce s počtem více než 1000 účastníků. K omezením proto sáhnou i v chrámu Sagrada Família v Barceloně, který patří k nejnavštěvovanějším památkám v zemi. Dovnitř budou pouštět lidi tak, aby jich tam nebylo najednou více než 1000.

Madridský region ode dneška na dva týdny uzavřel všechny školy, což se dotklo na 1,5 milionu žáků a studentů. Uzavření škol tento týden oznámili také v baskické metropoli Vitoria. Ode dneška zavřela na dva týdny madridská radnice také městské knihovny a divadla a kulturní střediska spravovaná městem. Po zpřísnění opatření v Madridu se před některými supermarkety ve španělské metropoli v úterý dlouhé fronty.

Doslova "šok" způsobilo podle deníku El Periódico ve Valencii odložení, zatím na neurčito, tamních tradičních slavností Fallas, které měly začít v neděli a skončit 19. března. Oblíbené oslavy, při nichž se konají průvody s obřími satirickými figurínami, každoročně navštíví desítky tisíc lidí. Fallas, které jsou i zapsané na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO, byly v historii zrušeny jen pětkrát, naposledy v roce 1939 kvůli občanské válce. Nyní byl důvodem koronavirus, který se v regionu Valencie dosud potvrdil v 74 případech.

Kvůli nákaze zvažuje také baskická vláda odložení regionálních voleb v této oblasti na severu Španělska, které se mají konat 5. dubna, oznámila dnes regionální vláda.

Novým typem koronaviru, který se začal do světa šířit loni v prosinci z Číny, se ve Španělsku nakazili mimo jiné i dva poslanci krajně pravicové strany Vox. Po oznámení prvního případu v úterý bylo na týden zrušeno jednání dolní komory španělského parlamentu.