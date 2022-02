Litva chce požádat USA a NATO o stálou přítomnost vojáků na svém území

"Budeme samozřejmě jednat s USA, abychom zajistili, že americké rotující síly budou v Litvě permanentně," uvedl Nauséda na tiskové konferenci. "To by byly nejlepší podpora bezpečnosti a způsob odstrašení, které by NATO mohlo poskytnout nejen Litvě, ale celému regionu," doplnil prezident.

Nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová zároveň dnes oznámila, že Nizozemsko zvýší počet vojáků sloužících v rámci NATO v Litvě z aktuálních 270 na 350.

Nizozemští vojáci jsou součástí vícenárodního bojového praporu NATO, který v Litvě působí pod velením Německa od roku 2017, kdy Severoatlantická aliance v reakci na anexi ukrajinského poloostrova Krym Ruskem rozmístila čtyři takové prapory v Polsku a pobaltských zemích. V Litvě jsou přítomni také čeští vojáci.

Zvýšení počtu svých vojáků v Litvě až o 350 avizovalo v pondělí také Německo. Americký prezident Joe Biden minulý týden schválil rozmístění 3000 amerických vojáků v Polsku, Německu a Rumunsku. Šéf NATO Jens Stoltenberg zároveň v pondělí zopakoval, že aliance zvažuje rozmístění nových stálých sil ve své východní části.

NATO a USA reagují na napětí způsobené velkým množstvím ruských jednotek shromážděných u ukrajinské hranice. Moskva na svém území poblíž Ukrajiny shromáždila zhruba 100.000 vojáků, dalších 30.000 podle NATO vyslala do Běloruska, v němž ve čtvrtek zahájí společně s běloruskou armádou cvičení.