Litva hlásí příchod dalších migrantů, Frontex poslal posily

Většina ze zadržených migrantů, 106, pochází podle serveru z Iráku. Všichni se museli podrobit testům na covid-19. Pohraniční stráž rovněž oznámila, že ve čtvrtek přepravila 380 migrantů do nového tábora ve vojenského prostoru Rudninkai u Vilniusu, který vznikl navzdory protestům místních obyvatel.

Litevské bezpečnostní složky letos zadržely již více než 3200 běženců, zatímco za celý loňský rok jich bylo jen jedenaosmdesát. Nelegální migrace do Litvy z Běloruska začala dramaticky narůstat po uvalení nových sankcí Západu na běloruský režim. Litva, která poskytla útočiště mnohým běloruským opozičním politikům, viní autoritářský režim v Minsku z toho, že umožňuje migrantům z Blízkého východu a Afriky přecházet přes společnou hranici, která je současně vnější hranicí Evropské unie i schengenského prostoru. Vilnius se domnívá, že většina lidí, kteří se v poslední době snaží dostat do pobaltské země, cestovala letecky z Iráku do Běloruska.

O narůstajícím počtu iráckých občanů, kteří se přes Bělorusko nelegálně dostávají do Litvy, mluvil ve čtvrtek šéf unijní diplomacie Josep Borrell s iráckým ministrem zahraničních věcí Fuádem Husajnem. "Není to problém pouze jednoho členského státu, ale celé Evropské unie. Počítáme s podporou Iráku," napsal Borrell po rozhovoru s iráckým ministrem zahraničí na twitteru.

Po Husajnovi unijní diplomat požadoval vysvětlení, jakým způsobem je k přepravě migrantů používáno letiště v hlavním iráckém městě Bagdádu. V rozhovoru pro španělský list El País Borrell vysvětlil, že migranti se dostávají letecky z Bagdádu do Minsku a posléze autobusem k litevské hranici, kterou poté nezákonně překonávají. "Je to odpověď Běloruska na sankce (...) Migranti jsou bohužel opět používáni jako zbraň," řekl Borrell.

K poskytnutí pomoci Litvě s posílením kontroly na jejích hranicích vyzvala členské státy evropská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová. "Naší prioritou musí být pomoc Litvě v zajištění bezpečnosti její hranice s Běloruskem," apelovala komisařka v dopise na sedmadvacet členských států.

Frontex dnes oznámil, že v rámci evropské solidarity vyslal do Litvy dalších 60 policistů, kteří mají pobaltské zemi pomoci zvládnout rostoucí příliv migrantů. Celkem je na žádost litevských úřadů v zemi stovka policistů s 30 hlídkovými vozy a dvěma vrtulníky. Příští týden Vilnius navštíví unijní experti, aby jednali o koordinaci a případné podpoře Frontexu při vracení migrantů do vlasti. V jejich řadách jsou po Iráčanech nejčastěji zastoupeni migranti z Konga (Brazzaville) a Kamerunu.