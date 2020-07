Loni bylo zabito rekordních 212 ochránců životního prostředí, značná část je z řad domorodců

Počet úmrtí ekologických aktivistů se oproti předchozímu roku zvýšil o 30 procent. Nejvíce obětí bylo zaznamenáno v Kolumbii (64) a na Filipínách (43).

Nejhůře je tímto typem zločinnosti poznamenána oblast Latinské Ameriky, na kterou připadají dvě třetiny loňských úmrtí.

NEW: Last year, 212 Land and #EnvironmentDefenders were murdered whilst defending their homes, their land and the environment against climate-wrecking projects.



