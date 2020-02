Macron zahájil veletrh v Paříži. Dorazil i vůdce žlutých vest, neobešlo se to bez problémů

Prezidentova ochranka nejprve Droueta vyzvala, aby odešel. Na místě byl s dalšími kolegy z hnutí, které začalo v ulicích protestovat v listopadu 2018 a kritizovalo reformní plány vlády, nerovnost ve společnosti a nízké příjmy. Protesty trvaly mnoho měsíců, do poloviny loňského roku ale zeslábly. Macron v něčem hnutí ustoupil, například zrušil původně zamýšlené zdanění pohonných hmot a slíbil, že se bude snažit zvyšovat kupní sílu obyvatel.

Když se Drouet přiblížil k prezidentovi, postavila se do mu do cesty ochranka. "Přiblížit se mohou asi jenom ti spokojení," prohlásil Drouet. Když ho z místa vyváděli, neobešlo se to bez pozornosti lidí a volání Diktatura!

Stanice BFMTV s odvoláním na Drouetova právníka uvedla, že byl aktivista zadržen za kladení odporu.

Jedna z členek hnutí prezidentovi vyčetla, že nikdy žluté vesty nepřijal. Prezident jí na to řekl, ať sestaví skupinu a on si na ně udělá hodinu čas. Žena dále tvrdila, že byla na protestech 67 sobot a že byla svědkem útoků na své přátele.

"Každou sobotu vidím válku," řekla, na což Macron odvětil: "To proto, že jsou lidé mimořádně agresivní." Řekl, že si nemyslí, že se protestů účastní moc lidí, a když mu žena odvětila, aby také přišel, odpověděl, že má "bohužel moc práce na to, aby chodil do ulic". "Někdy se zlobíte kvůli věcem, které nejsou pravda," dodal.