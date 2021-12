Ministr chce zastavit platby do rozpočtu EU, pokud Polsku zablokuje fondy

Podle Ziobra by Evropská komise jednala v rozporu s právem, pokud by využila nové pravomoci a kvůli sporu o právní stát zastavila výplatu peněz Polsku. Komise už odložila schválení polského plánu ohledně čerpání 36 miliard eur z unijního fondu na obnovu ekonomik zasažených pandemií covidu-19 a je pod tlakem Evropského parlamentu, aby postoupila dál a použila mechanismus umožňující odebrat unijní dotace zemím porušujícím principy právního státu.

"Polsko by mělo odpovědět na toto vydírání ze strany EU vetem ve všech záležitostech, které vyžadují jednohlasnost. Polsko by také mělo zvážit své závazky v unijní energetické a klimatické politice, které vedou k drastickému nárůstu cen energií," řekl Ziobro, šéf malé strany Solidární Polsko bez jejíchž hlasů by současná vláda přišla o těsnou většinu v Sejmu, dolní komoře parlamentu. "Pokud spor bude pokračovat, budu požadovat, aby Polsko zastavilo své příspěvky do EU. Bylo by to ospravedlnitelné vzhledem k tomu, že EU nám protiprávně odpírá prostředky ze společného rozpočtu, do kterého také přispíváme," dodal polský ministr. Jeho strana strana v přístupu k EU zaujímá radikálnější postoje než Právo a spravedlnost, hlavní politické uskupení současné vlády.

Podle Evropské komise změny, kterými prošla polská justice za Ziobrova působení, ohrožují její nezávislost a podřizují ji politikům. Brusel podle Ziobra staví "nemožné podmínky, protože jeho cílem není právní stát, ale změna vlády v Polsku". Varšava čelí "politickému diktátu prováděnému vydíráním a snahou podrýt demokratické rozhodnutí několika milionů Poláků", řekl také Ziobro.

Uvedl, že Polsko by mělo být členem takové EU, která je založená na partnerství suverénních států, a ne na vládě těch nejsilnějších a bruselské byrokracie, která není pod demokratickou kontrolou. Řekl, že jeho strana nikdy nepřistoupí na takové ústupky Bruselu, v jejichž důsledku by byla omezena suverenita Polska. "Nikdy nebudeme souhlasit s tím, aby mělo Polsko status kolonie," prohlásil.