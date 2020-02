Nákaza Covid-19 je v devíti evropských zemích, na 11 italských měst uvalena karanténa

V naprosté většině evropských zemí se jedná o několik málo případů (na celém světě se toto číslo blíží 79.000 a jen v Číně virus diagnostikovali u více než 77.000 lidí). Výjimkou je Itálie, kde se se v posledních dnech nákaza výrazně rozšířila a počet případů již překročil stovku. V Itálii se také vyskytly první tři případy úmrtí Evropanů. Mrtvého hlásila již 22. února Francie, kde zemřel 80letý čínský turista.

V Itálii jsou nemocní zejména v pěti regionech na severu země v Lombardii. Pro více než 50.000 obyvatel 11 obcí a měst, kde se infekce objevila, platí úplná karanténa. Vláda zdejším obyvatelům zakázala opustit místo pobytu, zvenčí se do nich kvůli uzavřeným přístupovým cestám nikdo nedostane. Kvůli nárůstu počtu nemocných bylo zrušeno několik utkání italské nejvyšší fotbalové ligy i tradiční, turisty hojně navštěvovaný karneval v Benátkách. Uvedla to agentura AP.

Evropské státy reagovaly na výskyt nového typu koronaviru již dříve, některé (včetně ČR) přestaly vydávat víza Číňanům, byly také zastaveny přímé lety do Číny. Koncem ledna evropské země evakuovaly část svých občanů z Číny, zejména města Wu-chan v centrální provincii Chu-pej, kde se nemoc poprvé objevila.

Locking down a city of 11 million people is an unprecedented move anywhere in the world. One month on, Wuhan's streets remain deserted. https://t.co/zh977GBX3p #coronavirus #covid19 pic.twitter.com/6Lzf3cqnaQ