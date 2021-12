Negativní test budou při cestách do Řecka potřebovat i očkovaní

Dosud při vstupu do Řecka potřebují negativní testy na koronavirus jen neočkovaní. Ti, co mají očkování proti covidu-19, či nemoc před určitou dobou prodělali, testy mít nemusí. Nově budou potřebovat pro vstup do země všichni starší pěti let buď maximálně 72 hodin starý PCR test, nebo nejvýše 24 hodin starý antigenní test.

Nové opatření začne platit v neděli ráno a potrvá nejméně po dobu vánočních svátků. Kdy skončí, vláda zatím neoznámila. Podobné opatření, kdy i očkovaní potřebují test na koronavirus, zavedla tento týden také Itálie.

Řecko zažívalo minulý měsíc čtvrtou vlnu epidemie covidu-19 s nejvyššími denními přírůstky nákaz od počátku pandemie, které za den několikrát překročily osm tisíc. Tento měsíc se začala situace zlepšovat, ve čtvrtek oznámily řecké úřady 4696 nákaz potvrzených za den.