Německo od 11. října nebude nabízet bezplatné koronavirové testy

"Dnes jsme v jiné situaci, vakcín máme dostatek, proto očkování musíme co nejvíce propagovat," řekla Merkelová. "S účinností od 11. října spolková vláda ukončí nabídku bezplatných občanských testů," prohlásila. Kancléřka zdůraznila, že přístup k bezplatným rychlotestům budou mít lidé, kteří očkováni zatím být nemohou, mimo jiné těhotné nebo nemocní. Za testy nebudou muset platit ani lidé do 18 let, ačkoli v Německu stejně jako v dalších zemích Evropské unie jsou schválené vakcíny pro děti od 12 let.

V současné době má v Německu přístup k bezplatnému rychlotestu každý zájemce. Nechat se zdarma otestovat není problém ani každý den. To podle kritiků nenutí ty, kteří vakcinaci zatím odkládají, aby se nechali imunizovat.

Dalším opatřením, které má lidi přesvědčit o potřebě očkování, je zpřísnění pravidla 3G. To v Německu značí povinnost prokázat bezinfekčnost očkováním (Geimpfte), dokladem o prodělání nemoci (Genesene), nebo testem (Getestete). Nejpozději od 23. prosince nebude možné navštívit celou řadu služeb a provozů v interiérech bez dokladu o bezinfekčnosti, pokud v daném regionu bude za sedm dní více než 35 nových případů infekce na 100.000 obyvatel. Zpřísnění se dotkne mimo jiné návštěv nemocnic, pečovatelských domovů, interiérů restaurací, kulturních událostí, kadeřnictví, kosmetických salonů či posiloven. Při ubytování bude test vyžadován při příjezdu a poté dvakrát týdně.

Testy nebudou muset předkládat očkovaní a uzdravení, děti do šesti let a také školáci. Bavorský premiér Markus Söder vysvětlil, že školáci jsou podle hygienického konceptu na školách nejméně dvakrát týdně testováni. "Pro školáky bude školní kartička dokladem bezinfekčnosti," řekl Söder.

Německo aktuálně podle Institutu Roberta Kocha (RKI) vykazuje v týdenním průměru 23,5 nového případů na 100.000 obyvatel. Nad hranicí 35 případů je ale několik desítek okresů a také Berlín, Hamburk a Šlesvicko-Holštýnsko.

Podle očekávání dnes Merkelová s premiéry neuvolnila pravidla nošení roušek u očkovaných. Přinejmenším zdravotnická rouška zůstává pro návštěvu obchodů či využití hromadné dopravy povinná. Ministerstvo zdravotnictví chce toto opatření zachovat nejméně do jara příštího roku.