Nepokoje v Paříži jsou důsledkem karantény, tvrdí ministr Castaner

Za současnými nepokoji, které začaly v noci ze soboty na neděli na předměstí Villeneuve-la-Garenne, stojí podle ministra frustrace malých skupin převážně mladých lidí z již několik týdnů trvajícího zákazu vycházení. Dalším důvodem je podle něj chudoba, ve které mnozí z nich žijí.

Castaner však poznamenal, že si nemyslí, že by současné násilné střety byly předzvěstí širších společenských nepokojů, jaké země zažila v roce 2005, kdy vláda na několika místech země vyhlásila výjimečný stav. "V tomto scénáři se nyní nenacházíme," řekl ministr pro BFM TV.

V noci na dnešek se podle pařížské policejní prefektury objevily jen sporadické incidenty převážně v departmentu Hauts-de-Seine na západ od Paříže, kde policie zadržela 11 z celkem 13 zatčených lidí.

🔥🇫🇷 Fourth night of riots in the Parisian suburbs of Villeneuve La Garenne. There have also been incidents elsewhere in the banlieue de #Paris. #France #disturbed #Incidents #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/8xchFzMDxy