Organizace Sea-Eye se nezdává, vyšle do Středomoří další loď pro záchranu migrantů

Nová loď nazvaná Sea-Eye 4 je nyní v docích ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde probíhá její přestavba. Financuje ji spolek United4Rescue, který do projektu vložil téměř půl milionu eur (13 milionů Kč). Zatím není jasné, kdy bude loď provozuschopná.

Organizace Sea-Eye vlastní také záchrannou loď Alan Kurdi, tu však zadržují italské úřady v přístavu, údajně kvůli technickým nedostatkům. Mimo provoz jsou i další plavidla neziskových organizací, a ve Středomoří tak nyní operuje pouze plavidlo španělské organizace Open Arms. To v sobotu u Sicílie vylodilo na 250 migrantů zachráněných v posledních dnech.

Podle Sea-Eye se za poslední tři týdny během plavby k evropským břehům utopilo na 500 lidí. Tento týden přišlo o život šest migrantů včetně kojence při neštěstí, během nějž loď Open Arms dalších 110 lidí zachránila. Přes 70 lidí se utopilo při další havárii u libyjského pobřeží. V sobotu se převrátil člun s migranty u italského ostrova Lampedusa, pobřežní stráž ale dostala všechny pasažéry na břeh živé.

Do Itálie letos přes moře připlulo už přes 31.000 migrantů, což je zhruba třikrát více než za stejné období loni. Lodě vyplouvají zejména z Libye a ve stále vetší míře také z Tuniska. Plavbu do Evropy letos podle IOM nepřežilo více než 900 běženců.

