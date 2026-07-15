Zničíme íránské elektrárny a mosty, vyhrožuje Trump

Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Íránu zničením jeho elektráren a mostů. Teherán vyzval k návratu k jednacímu stolu, ačkoliv se sám v posledních dnech nechal slyšet, že se s Íránci nedá na ničem dohodnout. O nejnovějším vývoji informovala britská stanice BBC.
"Příští týden to pro ně bude opravdu špatné. Hodláme poslat k zemi všechny jejich elektrárny. Hodláme poslat k zemi všechny jejich mosty, pokud neusednou ke stole a nebudou jednat," řekl Trump v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News. Zopakoval tak konkrétní výhrůžky, které v uplynulých týdnech a měsících konfliktu zazněly opakovaně.
Americké vojenské velení informovalo o další sérií úderů na cíle v Íránu s cílem dále omezit jeho schopnost útočit na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Admirál Brad Cooper k tomu sdělil, že Teherán záměrně cílil na civilisty, když zaútočil na nejméně sedm komerčních lodí.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Kuvajtská armáda v brzkých středečních hodinách zmínila, že její protivzdušná obrana zasahuje proti íránským dronům. Sirény se rozezněly také v Bahrajnu. Teherán již v úterý oznámil, že útočil na americká vojenská zařízení v Bahrajnu a Jordánsku.
Trump v pondělí prohlásil, že Spojené státy americké jako strážce průlivu zavedou dvacetiprocentní poplatek pro všechny nákladní lodě za ochranu při plavbě klíčovou námořní cestou. Naznačil také, že dojde k obnovení námořní blokády Íránu.
V červnu sice zástupci obou válčících zemí podepsali memorandum, které mělo předcházet konečné mírové dohodě, ale tu se dosud nepodařilo domluvit. USA tehdy souhlasily s ukončením námořní blokády íránských přístavů a všech typů sankcí, jimž byl Teherán podroben. Stále je však například nutné vyjednat, co bude s íránským jaderným programem.
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Donald Trump , Írán , USA (Spojené státy americké) , Americká armáda (U.S. ARMY) , Hormuzský průliv
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Zdroj: Libor Novák