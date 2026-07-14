Požáry dál devastují francouzské lesy. Zničily přes 1 900 hektarů

Francouzští hasiči pokračují v boji s rozsáhlými lesními požáry, které v lese Fontainebleau jižně od Paříže zničily přes 1 900 hektarů porostu. Oheň vypukl v neděli v této historické lesní oblasti, která je biosférickou rezervací UNESCO. Druhý, menší požár se rozhořel o den později, přičemž oba živly výrazně zkomplikovaly silniční i železniční dopravu během rušného prázdninového víkendu. Zasažená oblast se nachází přibližně šedesát kilometrů jihovýchodně od hlavního města a úřady z ní a jejího okolí evakuovaly kolem tisíce obyvatel.
Na místě zasahuje přibližně 850 hasičů, kterým pomáhá specializovaná letecká technika. Mluvčí regionálního hasičského sboru Paul-Edouard Laurain vyjádřil naději, že se situaci podaří dostat pod kontrolu. K uhašení plamenů byly nasazeny čtyři letouny Canadair, dva stroje Dash a tři vrtulníky určené k hašení ze vzduchu. Velitel záchranných operací Jean-Marc Sicard v pondělí večer potvrdil, že bylo provedeno celkem 187 shozů vody. Hasičské práce však komplikovaly nepříznivé povětrnostní podmínky, kvůli kterým se oheň dál šířil.
Policie v pondělí zadržela dvě osoby podezřelé ze žhářství. Jedním ze zadržených je osmnáctiletý mladík bez předchozího záznamu v trestním rejstříku, který měl při zatčení ruce od sazí a u sebe zapalovač. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že v celé zemi bylo v souvislosti s úmyslným či nedbalostním zakládáním požárů zadrženo již 59 lidí. Vyšetřovatelé prověřují verzi úmyslného zapálení i v lesním komplexu Fontainebleau, kde bylo identifikováno přibližně deset ohnisek na relativně malém prostoru.
Prezident Emmanuel Macron na sociální síti X uvedl, že k uhašení mimořádně rozsáhlého požáru byly nasazeny všechny dostupné prostředky. Do boje s plameny se zapojili také místní obyvatelé a zemědělci, kteří s pomocí traktorů přiváželi cisterny s vodou. Francie v současné době čelí již třetí vlně veder během necelých tří měsíců. Ekologické dopady a častější výskyt těchto extrémních projevů počasí vědci dlouhodobě spojují s klimatickými změnami.
Požár způsobil uzavření dálnice A6 spojující Paříž s jihovýchodem země. Národní železniční dopravce však již opravil shořelé kabely, což umožnilo obnovit běžný provoz rychlovlaků spojujících metropoli s Lyonem. Podle oficiálních údajů si vlna veder v červnu vyžádala přes dva tisíce nadbytečných úmrtí, zatímco vysoké teploty na konci května přispěly ke třem stovkám obětí. Od začátku letošního roku zničily lesní požáry ve Francii zhruba 25 000 hektarů půdy. Podle generálního ředitele civilní bezpečnosti Juliena Mariona je to dvakrát více než ve stejném období loňského roku.
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Zdroj: Libor Novák