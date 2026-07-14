Rubio zahájil kampaň s cílem rozložit Mezinárodní trestní soud

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí oznámil zahájení rozsáhlé vládní kampaně, jejímž cílem je diplomaticky izolovat a postupně paralyzovat Mezinárodní trestní soud (ICC). Rubio obvinil instituci sídlící v Haagu z vedení právní války proti Spojeným státům a prohlásil, že Washington ji v případě potřeby rozebere cihlu po cihle.
Podle ministerstva zahraničí představuje soud neúnosnou hrozbu pro americkou suverenitu, protože si osobuje právo stíhat a věznit americké vojáky a představitele, přestože USA nikdy neratifikovaly Římský statut, na jehož základě ICC funguje.
Tento krok znamená výrazné vyostření dlouhodobého odporu administrativy prezidenta Donalda Trumpa vůči soudu, který v minulosti čelil americkým sankcím kvůli vyšetřování údajných válečných zločinů v Afghánistánu.
Nová ofenzíva se zaměřuje na mezinárodní tlak na ostatní státy, po kterých Washington požaduje, aby odmítly jurisdikci soudu nad americkými občany. Státy, které využívají americkou bezpečnostní ochranu, hostí na svém území americkou armádu nebo spolupracují s tamními bezpečnostními složkami, jsou přímo vyzývány k ignorování autority ICC.
Podle vyjádření představitelů ministerstva zahraničí hrozí zemím, které odmítnou autoritu soudu popřít a zároveň spoléhají na americkou pomoc, přísný dohled a případné škrty ve finanční podpoře.
Američtí diplomaté a velvyslanci již začali obvolávat partnerské státy s cílem přesvědčit je k vystoupení z ICC a k zastavení jeho financování. K obdobnému postupu na diplomatickém poli Washington vyzývá i země, které stejně jako USA nejsou členy soudu. Mezi zvažované nástroje proti personálu ICC a spřízněným organizacím patří plošné zákazy cestování, rušení víz a zpřísnění ekonomických sankcí.
V autorském článku pro deník Wall Street Journal Rubio uvedl, že soud je řízen sítí levicových nevládních organizací a nepřátelských vlád třetího světa, které spojuje zášť vůči USA. Ministr zároveň odmítl obvinění externích organizací, podle nichž americké deportace do Salvadoru nebo zásahy proti údajným narkoteroristům porušily mezinárodní právo, a odmítl také výzvy k vyšetřování kroků USA v Íránu. Dodal však, že právě takové snahy ukazují na riziko, že by se američtí občané mohli stát terčem vyšetřování ze strany tohoto tribunálu.
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Zdroj: Libor Novák