Kamera odhalila detaily nehody: Turek projel odbočovacím pruhem rovně, pak došlo ke srážce

Na křižovatce u pražského náměstí I. P. Pavlova se v pondělí krátce před polednem odehrála vážná dopravní nehoda, jejímž účastníkem byl poslanec za Motoristy Filip Turek. Nově zveřejněné záběry ale odhalují, že ačkoliv se poslanec před samotným střetem pohyboval v odbočovacím pruhu, pokračoval z něj rovně.
Záběry z bezpečnostní kamery umístěné v Sokolské ulici zachycují okamžik, kdy se jeho černé SUV značky Mercedes střetlo se sanitním vozem Nemocnice Na Homolce. Náraz byl tak silný, že menší nemocniční automobil po srážce skončil převrácený na střeše.
Zveřejněné videozáznamy odhalují, že se poslanec před samotným střetem pohyboval v odbočovacím pruhu. Z něj však namísto odbočení vlevo pokračoval přímým směrem do křižovatky.
V daném úseku sice řidiči běžně využívají čtyři průběžné pruhy směrem na Nuselský most, aktuální stavební úpravy a uzavírky v okolí křižovatky ale dočasně změnily organizaci dopravy a levý pruh byl vyznačen výhradně jako odbočovací.
Zatímco ostatní motoristé v průběžných pruzích před křižovatkou zastavovali, Turek v odbočovacím pruhu kolonu minul a pokračoval rovně. V tu chvíli do křižovatky z levé strany po tramvajovém pásu vjížděl sanitní vůz se zapnutým výstražným majákem a sirénou, který převážel krevní destičky. Poslanecký mercedes zasáhl pravý zadní blatník projíždějícího nemocničního vozu, což vedlo k jeho následnému smyku a převrácení.
Při nehodě utrpěl řidič sanitky pohmožděniny a zranění ruky, sám poslanec vyvázl z incidentu bez zranění. Přesné okolnosti střetu a míru zavinění jednotlivých účastníků nyní na základě kamerových záznamů a svědeckých výpovědí vyšetřuje dopravní policie.
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Zdroj: Libor Novák