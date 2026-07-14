Bezohlednost, papalášství, hodnotí Turkovu jízdu poslanci ANO. Podle Babiše by měl rezignovat

Vážná nehoda poslance a vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka vyvolala ostrou kritiku na politické scéně. Nově zveřejněné videozáznamy totiž ukazují, že politikův terénní vůz značky Mercedes objížděl stojící kolonu odbočovacím pruhem a následně v křižovatce narazil do projíždějící sanitky se zapnutými majáky. Nemocniční auto se po střetu převrátilo na střechu. Kvůli tomuto incidentu nyní vládní i opoziční poslanci žádají, aby Turek okamžitě složil svůj mandát i funkci vládního zmocněnce.
K celé záležitosti se velmi kriticky vyjádřil také premiér Andrej Babiš. Ten pro idnes.cz zdůraznil, že policie musí celou událost co nejrychleji vyšetřit. Babiš již o situaci hovořil s ministrem Petrem Macinkou a sdělil mu, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek vyvodit osobní odpovědnost. Podle předsedy vlády by měl v takovém případě rezignovat na post vládního zmocněnce, neboť chybělo jen málo k mnohem větší tragédii.
„Policie by to měla rychle vyšetřit. Mluvil jsem s panem Macinkou a řekl jsem mu, že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ řekl Babiš serveru.
Styl jízdy poslance Motoristů odsoudili i další vládní zástupci. Místopředseda Poslanecké sněmovny za ANO Patrik Nacher označil chování řidiče na silnici za naprosto neomluvitelné. Vytýká mu nebezpečné manévry a objíždění stojících aut, což podle něj nese jasné znaky papalášství. Nacher zároveň dodal, že sice nebude Turkovi přímo radit, jak se zachovat, ale očekává od něj, že se k celé věci postaví jako chlap.
Podobné rozhořčení vyjádřila rovněž vládní zmocněnkyně pro lidská práva za ANO Taťána Malá. Politička uvedla, že bezohledný způsob řízení, který ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, osobně nemá ráda. Přestože nechce předjímat samotné určení viny ze strany orgánů činných v trestním řízení, styl jízdy Filipa Turka jí bytostně vadí.
„Nemám ráda arogantní a bezohlednou jízdu,. Uvidíme, jak to vyhodnotí orgány činné v trestním řízení,“ řekla novinářům. s tím, že hodlá vyčkat na oficiální stanovisko poslaneckého klubu Motoristů.
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Zdroj: Libor Novák